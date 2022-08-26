Идея CrossConf – дать возможность пересечения и взаимодействия участникам технологического сообщества, объединить комьюнити. Среди спикеров CrossConf – руководители IT-подразделений, ведущие разработчики из Google, VK, Яндекс, Сбер, ВТБ, ОМП и других компаний.

CrossConf продлится два дня и будет разделена на 8 тематических потоков: