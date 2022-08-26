CrossConf

Дата проведения: 

с 09.09.2022 по 10.09.2022

Место проведения: 

Платно

Идея CrossConf – дать возможность пересечения и взаимодействия участникам технологического сообщества, объединить комьюнити. Среди спикеров CrossConf – руководители IT-подразделений, ведущие разработчики из Google, VK, Яндекс, Сбер, ВТБ, ОМП и других компаний.

CrossConf продлится два дня и будет разделена на 8 тематических потоков:

  • Frontend & Backend. Трендовые подходы к веб-разработке для всех: от корпораций до стартапов.
  • Mobile development. Опыт ведущих компаний по созданию и поддержке приложений на популярном фреймворке.
  • AI. Доклады о Computer Vision, трендовых архитектурах нейронных сетей.
  • Design & Product. Интересы пользователя и бизнеса в одном продукте, построение и проверка гипотез.
  • Management. Работающие практики по управлению IT-проектами.
  • HR. Секреты лидеров рынка по привлечению и удержанию лучших специалистов.
  • Digital marketing & Content. О коммуникациях и продвижении в технологичных сегментах.
  • Career & Education. Векторы развития и выбор направлений для дальнейшего роста.
  • Лидирующие технологичные компании представят на CrossConf тематические стенды и корнеры, где пройдут интерактивы и розыгрыши для участников.
 
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