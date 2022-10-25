Онлайн-встреча “Возможности межсетевого экрана ИКС для компаний малого и среднего бизнеса”

2 ноября в 11.15 (GMT+3) приглашаем на онлайн-мероприятие, где вы узнаете, как решать ИТ-задачи комплексно и легко управлять корпоративной сетью.

В программе:

возможности для защиты вашей корпоративной сети, управления доступом пользователей, фильтрации контента и настройки сетевых сервисов.

самые востребованные функции и сервисы нашей разработки, причины, по которым уж более 10 тысяч компаний выбрали Интернет Контроль Сервер.

специальные условия приобретения новой лицензии Интернет Контроль Сервер. Ответы на ваши вопросы и подарки для самых активных участников

Более 90 функций и сервисов в едином удобном интерфейсе ИКС позволяют экономить время и деньги компании, комплексно решать ИТ-задачи. Узнайте подробнее на мероприятии.

Регистрация тут.

Бесплатно протестировать ИКС можно здесь.