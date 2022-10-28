Международный научный форум по применению компьютерного моделирования в научных исследованиях, промышленности и бизнесе FIT-M 2022!

FIT-M 2022 — это эффективный рабочий формат 4 площадок, совместный результат которых будет оказывать влияние на научно-образовательную, промышленно-экономическую стратегию Правительства, компаний и бизнес-структур в области использования информационных технологий в практике внедрения современных IT решений в научную, производственную и бизнес-практику - с целью поощрения трансфера технологий от новейших исследований до критически важных прикладных направлений промышленных и бизнес систем.

Результатом FIT-M 2022 станет практическая выработка совместных действий научно-образовательных организаций, крупных промышленных производителей, инновационных IT компаний и федеральных органов исполнительной власти в реализации экономической стратегии развития в части планирования, запуска и дальнейшего мониторинга работ по внедрению лучших практик в сфере информационных технологий в науку, промышленность и бизнес.

Форум будет проходить в 4 форматах по 8 технологическим трекам!

4 ФОРМАТА:

Конференция MACSPro'2022

Лекторий

Реактор – серия мастер-классов, интенсивов и воркшопов

Хакатон

8 ТРЕКОВ технологических направлений