Дата проведения:
Место проведения:
Международный научный форум по применению компьютерного моделирования в научных исследованиях, промышленности и бизнесе FIT-M 2022!
FIT-M 2022 — это эффективный рабочий формат 4 площадок, совместный результат которых будет оказывать влияние на научно-образовательную, промышленно-экономическую стратегию Правительства, компаний и бизнес-структур в области использования информационных технологий в практике внедрения современных IT решений в научную, производственную и бизнес-практику - с целью поощрения трансфера технологий от новейших исследований до критически важных прикладных направлений промышленных и бизнес систем.
Результатом FIT-M 2022 станет практическая выработка совместных действий научно-образовательных организаций, крупных промышленных производителей, инновационных IT компаний и федеральных органов исполнительной власти в реализации экономической стратегии развития в части планирования, запуска и дальнейшего мониторинга работ по внедрению лучших практик в сфере информационных технологий в науку, промышленность и бизнес.
Форум будет проходить в 4 форматах по 8 технологическим трекам!
4 ФОРМАТА:
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Конференция MACSPro'2022
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Лекторий
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Реактор – серия мастер-классов, интенсивов и воркшопов
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Хакатон
8 ТРЕКОВ технологических направлений
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Высокопроизводительные вычисления и большие данные
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Искусственный интеллект и искусственные нейросети
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Компьютерные симуляции для науки и инженерии
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Цифровые двойники и цифровые тени
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VR/AR
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Интернет вещей
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Блокчейн
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Кибербезопасность