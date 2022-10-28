JUG Ru Group готовит конференцию по Java-разработке — Joker 2022.

Она пройдет 8–9 ноября в онлайне и 19 ноября в офлайне в Москве.

В программе уже появляются первые доклады:

Вариантность типов в Java и Kotlin

Иван Пономарев рассмотрит эволюцию вариантности типов в мире JVM и объяснит на примерах, как и когда использовать вариантность типов в своих API.

Spring и React на Kotlin: фантомные боли

Андрей Кулешов расскажет о создании опенсорс-платформы, в которой используются все компоненты Kotlin Multiplatform.

JEP-400 или UTF-8 РєРѕРґРёСЂРѕРІРєР° РїРѕ СѓРјРѕР»С‡Р°РЅРёСЋ

Дмитрий Сугробов расскажет, как развивались события по работе над JEP-400 и как перейти на новую Java без поломок.

Checkstyle: практические советы

Андрей Пайкин расскажет про преимущества и недостатки Checkstyle и устройство анализа под капотом.