Дата проведения:
с 08.11.2022 по 19.11.2022
Место проведения:
Платно
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JUG Ru Group готовит конференцию по Java-разработке — Joker 2022.
Она пройдет 8–9 ноября в онлайне и 19 ноября в офлайне в Москве.
В программе уже появляются первые доклады:
- Вариантность типов в Java и Kotlin
Иван Пономарев рассмотрит эволюцию вариантности типов в мире JVM и объяснит на примерах, как и когда использовать вариантность типов в своих API.
- Spring и React на Kotlin: фантомные боли
Андрей Кулешов расскажет о создании опенсорс-платформы, в которой используются все компоненты Kotlin Multiplatform.
- JEP-400 или UTF-8 РєРѕРґРёСЂРѕРІРєР° РїРѕ СѓРјРѕР»С‡Р°РЅРёСЋ
Дмитрий Сугробов расскажет, как развивались события по работе над JEP-400 и как перейти на новую Java без поломок.
- Checkstyle: практические советы
Андрей Пайкин расскажет про преимущества и недостатки Checkstyle и устройство анализа под капотом.