Разрабатываем многомодульные приложения, выстраиваем DI и улучшаем скорость Gradle-сборки на конференции Mobius 2022 Autumn.

В программе уже появились первые доклады:

Кирилл Володин — «Как выстроить DI в многомодульном iOS-приложении при помощи Needle».

Максим Гришутин — «Выжимаем максимум из SwiftUI Preview».

Никита Майданов — «Подписки в iOS: Deep Dive».

Данил Перевалов — «Какие параметры компьютера влияют на скорость Gradle-сборки».

Роман Волков — «И ещё чуть-чуть про изображения».

Кроме докладов вас ждут дискуссии, воркшопы, розыгрыши и, конечно, общение со спикерами и участниками.