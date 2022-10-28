Mobius 2022 Autumn

Дата проведения: 

с 09.11.2022 по 21.11.2022

Место проведения: 

Платно

Разрабатываем многомодульные приложения, выстраиваем DI и улучшаем скорость Gradle-сборки на конференции Mobius 2022 Autumn.

В программе уже появились первые доклады: 

  • Кирилл Володин — «Как выстроить DI в многомодульном iOS-приложении при помощи Needle».
  • Максим Гришутин — «Выжимаем максимум из SwiftUI Preview».
  • Никита Майданов — «Подписки в iOS: Deep Dive».
  • Данил Перевалов — «Какие параметры компьютера влияют на скорость Gradle-сборки».
  • Роман Волков — «И ещё чуть-чуть про изображения».

Кроме докладов вас ждут дискуссии, воркшопы, розыгрыши и, конечно, общение со спикерами и участниками.

 
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