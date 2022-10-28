Дата проведения:
с 09.11.2022 по 21.11.2022
Место проведения:
Платно
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Разрабатываем многомодульные приложения, выстраиваем DI и улучшаем скорость Gradle-сборки на конференции Mobius 2022 Autumn.
В программе уже появились первые доклады:
- Кирилл Володин — «Как выстроить DI в многомодульном iOS-приложении при помощи Needle».
- Максим Гришутин — «Выжимаем максимум из SwiftUI Preview».
- Никита Майданов — «Подписки в iOS: Deep Dive».
- Данил Перевалов — «Какие параметры компьютера влияют на скорость Gradle-сборки».
- Роман Волков — «И ещё чуть-чуть про изображения».
Кроме докладов вас ждут дискуссии, воркшопы, розыгрыши и, конечно, общение со спикерами и участниками.