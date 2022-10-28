DUMP Kazan 2022

DUMP Казань — центральная IT-конференция Татарстана. Наша цель — собрать вместе разработчиков и IT-руководителей региона, чтобы обсудить актуальные проблемы отрасли, поделиться опытом и вместе найти интересные решения небанальных задач.

Что отличает DUMP от других конференций:

4 тематических секции

Программа состоит из трех технических секций (Backend, Frontend, Тестирование) и секции Management для тех, кто управляет it-продуктами и командами разработчиков. Такая схема всем понятна, логична и позволяет сконцентрироваться на интересных докладах именно по вашей специальности. Вам не придется выуживать полезную информацию из моря разноплановых и общих выступлений. Все на своих местах!

Высокий уровень докладов

Формируя программу, мы ориентируемся на слушателей уровня middle и middle+. Программный комитет каждой секции очень тщательно отбирает темы и строго следит за качеством выступлений. Каждый доклад основан только на личном опыте, рассказывает об интересных кейсах и проходит несколько прогонов, прежде чем мы решим, что он достоин вашего внимания. Без воды и бездушного пересказа документации.

Спикеры — ведущие эксперты

Мы организуем IT-мероприятия больше десяти лет и за эти годы познакомились с сотнями экспертов со всего мира. Для каждой конференции мы выбираем тех, кто точно может рассказать что-то новое и полезное. А еще слушатели DUMPа могут не просто задать эксперту вопросы после выступления, а пообщаться с ним в неофициальной обстановке. Круто!

Афтепати

Нетворкинг — главная ценность офлайн-конференций. На DUMP вы можете не только послушать доклады, но и пообщаться с потенциальными коллегами. Обсудить похожие задачи, выведать секреты работодателей и завести новые полезные связи. В общем, на 100% использовать конференцию для развития своей карьеры.