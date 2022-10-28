LOW-CODE 2022

Санкционная риторика и необходимость структурной перестройки экономики вызвали резкий всплеск бизнес-запросов отечественных предприятий, значительно превысивших возможности их ИТ-подразделений, что привело к спросу на решения и платформы Low-code/No-code.

В фокусе конференции — анализ реального опыта эксплуатации отечественных платформ разработки с минимальным программированием, способных, в условиях неопределенностии требований обеспечения технологической независимости, развиваться без серьезных инвестиций в разработку, интеграцию, техническую поддержку и ИТ-кадры.