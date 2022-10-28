29-30 ноября в Москве состоится конференция Blockchain Week в программу которой войдёт 8 тематических потоков, выступления 60 признанных экспертов в сфере NFT и блокчейн-технологий, выставка от 60 компаний, нетворкинг-мероприятия, crypto-баня и день обучения для начинающих.

В числе спикеров события:

Анатолий Радченко, ведущий международный трейдер United Traders; Константин Сальников, генеральный директор, сооснователь Credentia; Максим Белоконь, founder of Compliance Business Partners; интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев; Иван Тихонов, основатель и руководитель Bits.media и другие.

2020 год, прошедший под флагом пандемии, стал лучшим годом для развития инноваций. В числе самых обсуждаемых событий — принятый закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), утверждение дорожной карты развития технологии распределённых реестров и вовлечение многих государственных структур в работу с блокчейном: от налоговой и таможенной служб до партийных организаций и даже Банка России.

В рамках Blockchain Week представят рынок цифровых финансов и блокчейн-технологий в России сегодня — работающие блокчейн-решения, инструменты внедрения в бизнес, регулирование оборота криптовалют, новые сервисы и оборудование для майнинга.

Спикеры также обсудят перспективы DeFi в 2022, сложности работы на иностранных биржах и другие темы, международные майнинг-эксперты дадут свои рекомендации по работе бизнеса с технологиями блокчейна.

Конференцию проводит «Технократ» — организатор самой крупной в России и Восточной Европе конференции об инновационных технологиях TECH WEEK.

Открытие состоится в ЦДП («Цифровое деловое пространство», г. Москва, ул. Покровка, 47).

Регистрация доступна по ссылке: https://clck.ru/rfWDV