Вебинар "Что такое «скам» и как не стать его жертвой"

Дата проведения:
Место проведения:
26 ноября KV.by проведет бесплатный онлайн-вебинар в Telegram-канале на тему "Что такое «скам» и как не стать его жертвой".
Спикер Александр Дульский — руководитель отдела клиентского сервиса криптоплатформы BYNEX. Постоянный спикер на крипто- и банковских конференциях. 11 лет опыта работы в сфере финансов. Занимается развитием клиентского сервиса на BYNEX с момента ее запуска. Автор статей о криптовалютах. Криптоэнтузиаст.
На вебинаре вы узнаете:
- Что такое скам в крипте простыми словами;
- Примеры скам монет и крипто-проектов;
- Как проверить коин на скам;
- Как не попасть на скам;
- Мифы о скаме в криптовалюте.
У вас будет возможность получить приз за лучший вопрос спикеру от компании Tangem (криптокошелек холодного хранения).
Формат: online
Дата: 26 ноября 2022
Место: в нашем Telegram-канале.
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