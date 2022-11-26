«СёрчИнформ» начинает регистрацию на бесплатный вебинар на тему «Безопасность персональных данных: актуальные угрозы и способы защиты». Он пройдет 1 декабря. Обучение подойдет специалистам из любой отрасли, которые работают с персданными и не имеют специального ИБ-образования.

Леонид Чуриков, ведущий аналитик «СёрчИнформ», расскажет о новвоведених в законах, которые коснулись защиты персональных данных, разберет примеры с инцидентами информационной безопасности и даст практические рекомендации, как их избежать.

Обучение пройдет в онлайн-формате 1 декабря в 10:00. Мероприятие бесплатное, необходима регистрация на сайте.