RustCon 2022

Второго декабря, в Москве, пройдет второй RustCon — конференция для тех, кто пишет на языке Rust, и для тех, кто только приглядывается к нему. И сразу хорошая новость — в этом году RustCon пройдет одновременно в офлайн и онлайн-форматах! Что мы готовим:

Продвинутые доклады

Крутейшие спикеры будут весь день делиться опытом и рассказывать о своих кейсах в Rust-разработке. Поговорим о новых технологиях и методах, поищем оптимальные решения типичных задач, обсудим перспективы языка (до сих пор не утихают споры!).

Воркшопы

Потрогаем код руками и вживую освоим несколько классных приемов программирования на Rust.

Нетворкинг

Разработчиков Rust трудно встретить в «естественной среде обитания», а на конференции можно будет познакомиться и пообщаться в неформальной обстановке со всеми заинтересованными лицами: спикерами, слушателями, участниками и представителями компаний, где уже пишут на Rust или собираются запускать проекты на нем.