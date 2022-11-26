С 5 по 16 декабря пройдет онлайн-фестиваль Yandex DataLens Festival по аналитике данных. Ведущие эксперты облачной платформы Yandex Cloud и других компаний познакомят участников с сервисом для анализа и визуализации данных Yandex DataLens. Аналитики смогут улучшить навыки по работе с еще одной облачной BI-системой и изучить новые сценарии по работе с данными на примере реальных кейсов. Участие в фестивале бесплатное.

Что в программе?

В течение двух недель участников ждут серии видеоуроков, практические задания и live-сессии Q&A с экспертами из BI-отрасли. Первая неделя посвящена созданию дашбордов и обзору сервиса Yandex DataLens. Этот материал будет полезен аналитикам и разработчикам дашбордов. На второй неделе эксперты рассмотрят архитектуру построения BI-решения на основе DataLens и других сервисов Yandex Cloud. Эта неделя будет полезна архитекторам и руководителям отделов аналитики. Можно принять участие как в одном треке, так и в обоих.

Эксперты познакомят участников с сервисом Yandex DataLens и поделятся, как с его помощью построить полноценную систему бизнес-аналитики. Помимо этого, в программе – разбор реальных кейсов миграции на новую BI-систему ИТ-компаний «Ёлва», «ДелоТех» (Группа компаний Дело).

Кому будет интересно?

Аналитикам, руководителям и тимлидам команд из любой точки мира. Всем тем, кто знаком с принципами работы BI или имел опыт в построении системы бизнес-аналитики.

Как принять участие?

Принять участие в фестивале можно будет онлайн на сайте мероприятия. Регистрация уже открыта.