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Форум Цифровая инфраструктура 2022. На площадке форума — все что нужно для грамотной перестройки цифрового фундамента предприятия на новый лад.
Даже в условиях чрезвычайных изменений современная ИТ-инфраструктура остается непременным условием непрерывного функционирования и развития бизнеса. Сегодня существенно меняется сама инфраструктура. Обсудим, какие подходы и решения выдерживают проверку временем, опыт замещения оборудования, программных продуктов и облачных сервисов, а также секреты миграции.
Основные темы
• Перестраиваем фундамент: поиск оптимальной архитектуры, выбор технологий, опыт реализации.
Спасает ли параллельный импорт?
• Облака: теперь не хайп, а спасательный круг
• Практика импортозамещения инфраструктурных решений: куда и как мигрировать?
• Кибербезопасность во время и после миграции: как обеспечить безопасность ИТ-инфраструктуры,
построенной на российских компонентах?
• Уроки чрезвычайных ситуаций: риски и бонусы гибридной инфраструктуры
• Как обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры и сохранность данных в текущих условиях?
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