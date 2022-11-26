Форум Цифровая инфраструктура 2022. На площадке форума — все что нужно для грамотной перестройки цифрового фундамента предприятия на новый лад.

Даже в условиях чрезвычайных изменений современная ИТ-инфраструктура остается непременным условием непрерывного функционирования и развития бизнеса. Сегодня существенно меняется сама инфраструктура. Обсудим, какие подходы и решения выдерживают проверку временем, опыт замещения оборудования, программных продуктов и облачных сервисов, а также секреты миграции.

Основные темы

• Перестраиваем фундамент: поиск оптимальной архитектуры, выбор технологий, опыт реализации.

Спасает ли параллельный импорт?

• Облака: теперь не хайп, а спасательный круг

• Практика импортозамещения инфраструктурных решений: куда и как мигрировать?

• Кибербезопасность во время и после миграции: как обеспечить безопасность ИТ-инфраструктуры,

построенной на российских компонентах?

• Уроки чрезвычайных ситуаций: риски и бонусы гибридной инфраструктуры

• Как обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры и сохранность данных в текущих условиях?