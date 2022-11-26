Koshelek mobile meetup

Приглашаем всех на гибридный митап, который проводим совместно с командой Тинькофф и Surf. Встречаемся в офисе и онлайн, чтобы поговорить про документацию, фреймворки, архитектуру и даже про аутсорс разработку.

Программа:

19:00 – 19:35

Зачем писать private?

Богдан Маншилин, Engineering Manager в Кошельке

Богдан расскажет историю одного проперти в классе фреймворка навигации, который должен был быть приватным, но вместо этого испортил всю задумку корового фреймворка. А ещё поведает, как мы пытались исправить архитектуру и почему ни один из вариантов не сработал, пока мы не написали private.

19:40 – 20:05

Контрактное программирование: почему ваш код не документирует сам себя и как это исправить.

Тимур Хамидов, Старший разработчик, Отдел разработки мобильных платформ Тинькофф.

Поговорим про документацию, как неотъемлемую часть контрактного программирования. Попробуем упростить следование контракту, тем кто не любит читать документацию.

20:10 – 20:40

Внедрение в аутсорс разработку

Владислав Климов, iOS Developer в Surf

Владислав расскажет про попытки внедрения и подходы, которые мы используем для навигации. По сути это будет стори об исследовании с результатами, но открытым концом и, надеюсь, интересными техническими решениями.