HighLoad++ 2022 Armenia

HighLoad++ Armenia пройдет в Ереване 15 и 16 декабря. HighLoad++ - профессиональная конференция для разработчиков высоконагруженных систем. Теперь мы в Армении!

Посетите масштабное ИТ-событие года, чтобы:

- узнать, как работают мировые ИТ-гиганты, такие как Facebook, Google, Uber, Amazon и другие

- услышать доклад, в каждом из которых практическое решение конкретной задачи

- первыми узнать новости ИТ-сферы, обсудить, как развиваются и будут развиваться популярные технологии

- пообщаться с единомышленниками и лучшими ИТ-специалистами, изучить реальные кейсы, вдохновиться новыми идеями и историями успеха

Команда HighLoad++ уже более 15 лет проводит конференции для ИТ-специалистов, которые уже посетили 22587 участников и 1525 спикеров. HighLoad++ Armenia пройдет при поддержке Яндекса, компании с 25-летним опытом разработки высоконагруженных сервисов, которыми пользуются миллионы людей по всему миру.

Ожидается, что более 1000 гостей примут участие в конференции, которая состоится в двух форматах: офлайн и онлайн.