Онлайн-конференция Digital Identity Day

Дата проведения: 

08.12.2022

Место проведения: 

Платно

8 декабря состоится онлайн-конференция Digital Identity Day.

Приглашенные спикеры расскажут:

  • о новых возможностях МСИ, в т.ч. об удаленной идентификации и аутентификации нерезидентов и юридических лиц, использовании ID-карт в МСИ (с точки зрения пессимиста и оптимиста), роли биометрии  в удаленной идентификации, в том числе трансграничной;
  • о перспективах получения данных о клиентах из государственных реестров, реестре метаданных, электронных сервисов и нормативно-справочной информации, этапах создания, текущей ситуация; 
  • о защите ДБО с помощью идентификации устройств, сферах применения технологии;
  • о реализации “БиоЭЦП” на примере приложения, работающего в Азербайджане;
  • о защите данных цифровой личности в соответствие с нормами Закона о защите персональных данных;
  • о практике юридической квалификации "аналогов подписей" - подписание договоров в онлайн;
  • о юридических аспектах сбора биометрических данных.

В завершение конференции в рамках дискуссии обсудим необходимость создания в Беларуси единой биометрической системы, право- и дееспособности цифровой личности.
В качестве докладчиков на конференции выступят эксперты из таких компаний, как НКФО ЕРИП, НЦЭУ, Агентство сервисизации и реинжиниринга, СмартПроцессинг, Битрикс24, Sorainen, Svort, SBH, REVERA и другие. 

Посмотреть условия участия и зарегистрироваться на конференцию можно на сайте конференции

 
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