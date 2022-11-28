Дата проведения:
08.12.2022
Место проведения:
Платно
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В завершение конференции в рамках дискуссии обсудим необходимость создания в Беларуси единой биометрической системы, право- и дееспособности цифровой личности.
8 декабря состоится онлайн-конференция Digital Identity Day.
Приглашенные спикеры расскажут:
- о новых возможностях МСИ, в т.ч. об удаленной идентификации и аутентификации нерезидентов и юридических лиц, использовании ID-карт в МСИ (с точки зрения пессимиста и оптимиста), роли биометрии в удаленной идентификации, в том числе трансграничной;
- о перспективах получения данных о клиентах из государственных реестров, реестре метаданных, электронных сервисов и нормативно-справочной информации, этапах создания, текущей ситуация;
- о защите ДБО с помощью идентификации устройств, сферах применения технологии;
- о реализации “БиоЭЦП” на примере приложения, работающего в Азербайджане;
- о защите данных цифровой личности в соответствие с нормами Закона о защите персональных данных;
- о практике юридической квалификации "аналогов подписей" - подписание договоров в онлайн;
- о юридических аспектах сбора биометрических данных.
В завершение конференции в рамках дискуссии обсудим необходимость создания в Беларуси единой биометрической системы, право- и дееспособности цифровой личности.
В качестве докладчиков на конференции выступят эксперты из таких компаний, как НКФО ЕРИП, НЦЭУ, Агентство сервисизации и реинжиниринга, СмартПроцессинг, Битрикс24, Sorainen, Svort, SBH, REVERA и другие.
Посмотреть условия участия и зарегистрироваться на конференцию можно на сайте конференции.
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