8 декабря состоится онлайн-конференция Digital Identity Day.

Приглашенные спикеры расскажут:

о новых возможностях МСИ, в т.ч. об удаленной идентификации и аутентификации нерезидентов и юридических лиц, использовании ID-карт в МСИ (с точки зрения пессимиста и оптимиста), роли биометрии в удаленной идентификации, в том числе трансграничной;

о перспективах получения данных о клиентах из государственных реестров, реестре метаданных, электронных сервисов и нормативно-справочной информации, этапах создания, текущей ситуация;

о защите ДБО с помощью идентификации устройств, сферах применения технологии;

о реализации “БиоЭЦП” на примере приложения, работающего в Азербайджане;

о защите данных цифровой личности в соответствие с нормами Закона о защите персональных данных;

о практике юридической квалификации "аналогов подписей" - подписание договоров в онлайн;

о юридических аспектах сбора биометрических данных.

В завершение конференции в рамках дискуссии обсудим необходимость создания в Беларуси единой биометрической системы, право- и дееспособности цифровой личности.

В качестве докладчиков на конференции выступят эксперты из таких компаний, как НКФО ЕРИП, НЦЭУ, Агентство сервисизации и реинжиниринга, СмартПроцессинг, Битрикс24, Sorainen, Svort, SBH, REVERA и другие.

Посмотреть условия участия и зарегистрироваться на конференцию можно на сайте конференции.