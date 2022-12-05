TechSpot#5: 2022 Tech Industry Review

Дата проведения: 

14.12.2022

Место проведения: 

Бесплатно

Поговорим об увольнениях в BigTech, возможном кризисе доткомов 2.0, хайпе вокруг Rust, сливах данных, новых правилах привлечения инвестиций и многом другом. Что значит все это для индустрии и куда нас приведет?

Самые важные IT-темы года обсудим с CTO и лидами международных компаний:

  • Сергей Борисюк, CTO PandaDoc

  • Роман Бугаев, CTO Flo Health 

  • Дмитрий Волох, Director of RnD Orca Security

  • Александр Федосов, Lead Software Engineer Orca Security

Агенда:

Рынок

 

  • Массовые увольнения. Можем ли констатировать кризис доткомов 2.0?

  • Что происходит с индустрией? Куда льются инвестиции и пользователи?

  • Чем живут продукты, стартапы и аутсорс?

Технологии

  • Движение инженерной мысли. Что нового в архитектурных подходах?

  • Cloud продолжает рост. Как и куда это все идет? vs Anti-cloud

  • Cybersecurity – новый черный. Что происходит в мире безопасности и как с этой темой “заигрывают” государство и корпорации?

  • Выбор стека в 2022. Доверять ли Rust?

  • Вечная тема serverless, microservices. Есть ли подвижки и новости?

  • Какие опенсорс проекты вы отметили в этом году?

И, возможно, поймем, что ждет индустрию в 2023.

14 декабря, 19.00 по Минску, онлайн

Регистрация по ссылке

Присоединяйтесь к TechSpot#5 — похоливарим, погрузимся в контекст и подведем итоги года в хорошей компании!

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