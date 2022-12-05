TechSpot#5: 2022 Tech Industry Review

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Поговорим об увольнениях в BigTech, возможном кризисе доткомов 2.0, хайпе вокруг Rust, сливах данных, новых правилах привлечения инвестиций и многом другом. Что значит все это для индустрии и куда нас приведет?
Самые важные IT-темы года обсудим с CTO и лидами международных компаний:
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Сергей Борисюк, CTO PandaDoc
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Роман Бугаев, CTO Flo Health
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Дмитрий Волох, Director of RnD Orca Security
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Александр Федосов, Lead Software Engineer Orca Security
Агенда:
Рынок
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Массовые увольнения. Можем ли констатировать кризис доткомов 2.0?
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Что происходит с индустрией? Куда льются инвестиции и пользователи?
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Чем живут продукты, стартапы и аутсорс?
Технологии
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Движение инженерной мысли. Что нового в архитектурных подходах?
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Cloud продолжает рост. Как и куда это все идет? vs Anti-cloud
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Cybersecurity – новый черный. Что происходит в мире безопасности и как с этой темой “заигрывают” государство и корпорации?
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Выбор стека в 2022. Доверять ли Rust?
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Вечная тема serverless, microservices. Есть ли подвижки и новости?
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Какие опенсорс проекты вы отметили в этом году?
И, возможно, поймем, что ждет индустрию в 2023.
14 декабря, 19.00 по Минску, онлайн
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