TechSpot#5: 2022 Tech Industry Review

Поговорим об увольнениях в BigTech, возможном кризисе доткомов 2.0, хайпе вокруг Rust, сливах данных, новых правилах привлечения инвестиций и многом другом. Что значит все это для индустрии и куда нас приведет?

Самые важные IT-темы года обсудим с CTO и лидами международных компаний:

Сергей Борисюк, CTO PandaDoc

Роман Бугаев, CTO Flo Health

Дмитрий Волох, Director of RnD Orca Security

Александр Федосов, Lead Software Engineer Orca Security

Агенда:

Рынок

Массовые увольнения. Можем ли констатировать кризис доткомов 2.0?

Что происходит с индустрией? Куда льются инвестиции и пользователи?

Чем живут продукты, стартапы и аутсорс?

Технологии

Движение инженерной мысли. Что нового в архитектурных подходах?

Cloud продолжает рост. Как и куда это все идет? vs Anti-cloud

Cybersecurity – новый черный. Что происходит в мире безопасности и как с этой темой “заигрывают” государство и корпорации?

Выбор стека в 2022. Доверять ли Rust?

Вечная тема serverless, microservices. Есть ли подвижки и новости?

Какие опенсорс проекты вы отметили в этом году?

И, возможно, поймем, что ждет индустрию в 2023.

14 декабря, 19.00 по Минску, онлайн

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