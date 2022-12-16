DevOpsConf

Дата проведения:
с 13.03.2023 по 14.03.2023
Место проведения:
Платно
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На DevOps 2023 разбираются реальные истории и находки команд из широкого спектра IT: молодые стартапы, Early adopters самых новых технологий, зрелые сервисы на проверенных решениях, вертикально интегрированные компании реального сектора экономики, Enterprise IT.
Профессиональная конференция по интеграции процессов разработки, тестирования и эксплуатации.
На DevOps 2023 разбираются реальные истории и находки команд из широкого спектра IT: молодые стартапы, Early adopters самых новых технологий, зрелые сервисы на проверенных решениях, вертикально интегрированные компании реального сектора экономики, Enterprise IT.
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Рассмотрим следующие направления IT-отрасли:
- Development
- C-level
- People
- EverythingOps
- SRE
- TechLead
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