DevOpsConf

Дата проведения: 

с 13.03.2023 по 14.03.2023

Место проведения: 

Платно

Профессиональная конференция по интеграции процессов разработки, тестирования и эксплуатации.

На DevOps 2023 разбираются реальные истории и находки команд из широкого спектра IT: молодые стартапы, Early adopters самых новых технологий, зрелые сервисы на проверенных решениях, вертикально интегрированные компании реального сектора экономики, Enterprise IT.

Рассмотрим следующие направления IT-отрасли:
- Development
- C-level
- People
- EverythingOps
- SRE
- TechLead

 
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