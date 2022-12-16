DevOpsConf

Профессиональная конференция по интеграции процессов разработки, тестирования и эксплуатации.

На DevOps 2023 разбираются реальные истории и находки команд из широкого спектра IT: молодые стартапы, Early adopters самых новых технологий, зрелые сервисы на проверенных решениях, вертикально интегрированные компании реального сектора экономики, Enterprise IT.

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Рассмотрим следующие направления IT-отрасли:

- Development

- C-level

- People

- EverythingOps

- SRE

- TechLead