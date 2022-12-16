26 января 2023 г. в онлайн-формате пройдет конференция «Business&IT Day: Medicine Pharma».

«Business&IT Day: Medicine Pharma» — онлайн-конференция, посвященная вопросам цифровизации здравоохранения и лучшим практикам использования современных ИТ-решений в фармацевтической отрасли и аптечных сетях.

Участники конференции узнают, как сделать бизнес-процессы более эффективными, автоматизировать производство и управление запасами, организовать дистанционные продажи и выстроить цифровые коммуникации с клиентами и партнерами с помощью современных ИТ-технологий.

Конференция соберет более 150 финансовых, коммерческих и ИТ-директоров фармацевтических компаний и аптечных сетей, экспертов в области цифровизации здравоохранения, директоров по производству и руководителей подразделений, отвечающих за оптимизацию бизнес-процессов, производство и управление запасами.

Цель конференции «Business&IT Day: Medicine Pharma» – познакомить российские компании, работающие в отраслях медицина и фармацевтика, с инновационными и эффективными ИТ-решениями. Показать на практике, как они внедряются и работают в крупнейших медицинских и фармацевтических компаниях России.

К участию в конференции и диалогу с коллегами приглашены ИТ-руководители крупных и средних компаний фармацевтической отрасли, аптечных сетей, здравоохранения.

Ключевые темы:

Стратегии цифровой трансформации в фармацевтике – тенденции и перспективы

Проблемы импортозамещения и сложности перехода на российское ПО

Опыт создание команд для реализации проектов по цифровизации фармацевтических компаний

Новинки фармацевтического ПО – обзор новых ИТ-решений

ERP и PIM-системы в фармацевтике

MES-системы, управление производством и запасами

Автоматизация аналитики в фармацевтике – особенности и нюансы

Участие в конференции для представителей заказчиков является бесплатным (при подтверждении регистрации организатором).