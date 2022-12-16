Дата проведения:
Место проведения:
26 января 2023 г. в онлайн-формате пройдет конференция «Business&IT Day: Medicine Pharma».
«Business&IT Day: Medicine Pharma» — онлайн-конференция, посвященная вопросам цифровизации здравоохранения и лучшим практикам использования современных ИТ-решений в фармацевтической отрасли и аптечных сетях.
Участники конференции узнают, как сделать бизнес-процессы более эффективными, автоматизировать производство и управление запасами, организовать дистанционные продажи и выстроить цифровые коммуникации с клиентами и партнерами с помощью современных ИТ-технологий.
Конференция соберет более 150 финансовых, коммерческих и ИТ-директоров фармацевтических компаний и аптечных сетей, экспертов в области цифровизации здравоохранения, директоров по производству и руководителей подразделений, отвечающих за оптимизацию бизнес-процессов, производство и управление запасами.
Цель конференции «Business&IT Day: Medicine Pharma» – познакомить российские компании, работающие в отраслях медицина и фармацевтика, с инновационными и эффективными ИТ-решениями. Показать на практике, как они внедряются и работают в крупнейших медицинских и фармацевтических компаниях России.
К участию в конференции и диалогу с коллегами приглашены ИТ-руководители крупных и средних компаний фармацевтической отрасли, аптечных сетей, здравоохранения.
Ключевые темы:
- Стратегии цифровой трансформации в фармацевтике – тенденции и перспективы
- Проблемы импортозамещения и сложности перехода на российское ПО
- Опыт создание команд для реализации проектов по цифровизации фармацевтических компаний
- Новинки фармацевтического ПО – обзор новых ИТ-решений
- ERP и PIM-системы в фармацевтике
- MES-системы, управление производством и запасами
- Автоматизация аналитики в фармацевтике – особенности и нюансы
Участие в конференции для представителей заказчиков является бесплатным (при подтверждении регистрации организатором).
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