XXIII Международный форум iFin-2023 пройдет 7-8 февраля 2023 года в Москве.

На Форуме, который традиционно состоит из выставки и обширной деловой программы, будут представлены новейшие решения в сфере ДБО, интернет/мобильного банкинга и трейдинга, обслуживание физических лиц, самозанятых, МСБ и корпораций, цифровой профиль и биометрия, развитие СБП, платежных решений и сервисов, совершенствование ИТ-инфраструктуры и цифровизация бизнеса, создание новых услуг и сервисов, информационная и кибербезопасность, развитие маркетплейсов, экосистем и открытого банкинга, управление маркетингом, продажами и привлечением клиентов, укрепление лояльности, современные инструменты коммуникации (контакт-центры, чаты, чат-боты, мессенджеры, социальные сети), практическое применение Big Data, AI, Open API, блокчейна в финансах и многое другое.

На выставке разработчиков, которая пройдет в рамках Форума, экспоненты продемонстрируют самые современные технологии и готовые решения для банков и финансовых компаний. Деловая программа включает тематические секционные заседания и "круглые столы" (диспуты), где будут рассмотрены наиболее актуальные темы, волнующие финансовое сообщество.

Форум интересен прежде всего для банков, инвестиционных, брокерских и других финансовых компаний, которые сегодня остро нуждаются в решениях для организации и предоставления своим клиентам дистанционных финансовых услуг.