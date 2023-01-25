AgileLAB Webinar: Место тестировщика в Agile процессе

Команда AgileLAB приглашает вас на бесплатный webinar, в рамках которого мы обсудим место тестировщика в Agile процессе.

Agile принципы и практики стали необходимой частью организации бизнес-процессов в современных компаниях и имеют значительное влияние на развитие продуктов. Однако, многие организации, используя Agile-практики, продолжают применять старые методы обеспечения качества. На данном встрече мы рассмотрим различия между процессом обеспечения качества в Agile организациях и способы избегания излишней нагрузки на процесс обеспечения качества.

Спикер: Андрей Нодь (Executive Senior QA Consultant / Testautomation)

AgileLAB - это распределенная команда практикующих Agile-коучей. Наши практические знания были применены в сотнях команд и стартапов по всему миру. Мы делимся ценностями и знаниями ICAgile, ScaledAgile Inc, Kanban University, Management 3.0 и другими. Именно это делает тренинги команды AgileLAB такими посещаемыми и любимыми: мировые практики, кейсы, простые инструменты и нетворкинг. Участники учатся друг у друга, не только у тренеров.

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