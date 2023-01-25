TeamLead Conf 2023

Территория TeamLead Conf — это энергия тысячи менеджеров и тимлидов, расширение кругозора, отработка навыков на мастер-классах и много-много нетворкинга.

Программа конференции построена так, что каждый участник сможет найти лекарство от своей боли — и тимлид небольшого стартапа, и опытный CTO крупной компании. Такая концентрация тимлидского опыта на человеко-час и квадратный метр бывает в Москве только один раз в год. Не пропустите!

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