TeamLead Conf 2023

Дата проведения:
с 27.02.2023 по 28.02.2023
Место проведения:
Платно
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Территория TeamLead Conf — это энергия тысячи менеджеров и тимлидов, расширение кругозора, отработка навыков на мастер-классах и много-много нетворкинга.
Программа конференции построена так, что каждый участник сможет найти лекарство от своей боли — и тимлид небольшого стартапа, и опытный CTO крупной компании. Такая концентрация тимлидского опыта на человеко-час и квадратный метр бывает в Москве только один раз в год. Не пропустите!
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