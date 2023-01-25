Седьмая конференция «Информационные технологии в казначействе», организованная группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru, состоится 17 февраля 2023 года (место проведения: Москва).

15+ спикеров из крупнейших компаний различных секторов экономики

Только практические кейсы от ведущих специалистов

Опыт внедрения лучших цифровых инструментов для эффективной работы казначейства

Живое общение и нетворкинг

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Ключевые темы мероприятия:

Тенденции развития и основные риски банковского сектора в 2023 году

Как подсчитать стоимость ручного труда и определить необходимость внедрения ИТ-решений с учетом небольшого объема функции

Импортозамещение vs Самостоятельная работа с западными решениями без поддержки вендора

Управление сквозными процессами: как выстроить и автоматизировать сквозной процесс «от запроса до оплаты»

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