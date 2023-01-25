Седьмая конференция «Информационные технологии в казначействе»

Дата проведения: 

17.02.2023

Место проведения: 

Платно

Седьмая конференция «Информационные технологии в казначействе», организованная группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru, состоится 17 февраля 2023 года (место проведения: Москва).

  • 15+ спикеров из крупнейших компаний различных секторов экономики
  • Только практические кейсы от ведущих специалистов
  • Опыт внедрения лучших цифровых инструментов для эффективной работы казначейства
  • Живое общение и нетворкинг

Действуют скидки за раннюю регистрацию. Успейте зарегистрироваться по наиболее выгодной цене!

Ключевые темы мероприятия: 

  • Тенденции развития и основные риски банковского сектора в 2023 году
  • Как подсчитать стоимость ручного труда и определить необходимость внедрения ИТ-решений с учетом небольшого объема функции
  • Импортозамещение vs Самостоятельная работа с западными решениями без поддержки вендора
  • Управление сквозными процессами: как выстроить и автоматизировать сквозной процесс «от запроса до оплаты»
 

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