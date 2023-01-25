Дата проведения:
17.02.2023
Место проведения:
Платно
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Седьмая конференция «Информационные технологии в казначействе», организованная группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru, состоится 17 февраля 2023 года (место проведения: Москва).
- 15+ спикеров из крупнейших компаний различных секторов экономики
- Только практические кейсы от ведущих специалистов
- Опыт внедрения лучших цифровых инструментов для эффективной работы казначейства
- Живое общение и нетворкинг
Действуют скидки за раннюю регистрацию. Успейте зарегистрироваться по наиболее выгодной цене!
Ключевые темы мероприятия:
- Тенденции развития и основные риски банковского сектора в 2023 году
- Как подсчитать стоимость ручного труда и определить необходимость внедрения ИТ-решений с учетом небольшого объема функции
- Импортозамещение vs Самостоятельная работа с западными решениями без поддержки вендора
- Управление сквозными процессами: как выстроить и автоматизировать сквозной процесс «от запроса до оплаты»
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