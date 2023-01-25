Форум FinCore 2023 о новейших практиках и технологиях трансформации IT-архитектуры банков и других системно значимых организаций в период перехода к цифровому суверенитету состоится 16 февраля 2023 г. на площадке «Старт Хаб» на Красном Октябре.

Участниками форума станут сотни IT-директоров и IT-архитекторов, директоров по цифровой трансформации, руководителей цифровых и инновационных подразделений, а также всех тех, кто причастен к стратегическому развитию IT в финансовой и смежных отраслях, формированию нового IT-ландшафта российских компаний.

В программе:

Что и как надо изменить в IT-ландшафте, чтобы завершить переход на импортонезависимое программное обеспечение и оборудование?

Какие новейшие кейсы AI, ML, RPA, LowCode, микросервисных и cloud-технологий служат реальными катализаторами трансформации и развития IT-архитектуры?

Как работать с персональными данными, обеспечивая их безопасность в облачных сервисах и IoT

Инновации в средах разработки и в контейнерных платформах, новые решения для инвестиционного бизнеса и получения данных о биржевой торговле

Как лучше управлять внедрениями, командами и людьми в условиях всеобщей турбулентности, массовой миграции и стресса?

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