HR IT DAY | IT-таланты: как привлекать, развивать и удерживать

Дата проведения: 

14.03.2023

Место проведения: 

Платно

Приглашаем на конференцию HR IT DAY | IT-таланты: как привлекать, развивать и удерживать. 

В интенсивном формате HR-эксперты в IT и IT-руководители поделятся своими лучшими практиками по привлечению, обучению и развитию, оценке, мотивации и удержанию IT-специалистов. Свои выступления уже подтвердили представители таких компаний, как: НЛМК IT, ГК Ланит, SRG-IT, СК Кардиф, АШАН, IT-компания Lad, Росбанк и др.

В рамках практических сессий и дискуссий участники обсудят:

  • Каковы основные тренды в стратегии подбора IT-специалистов
  • Где искать и как заполнять IT-вакансии (ресурсы, площадки, сообщества, парсеры, инструменты)
  • Как и зачем создавать сообщества для укрепления HR-бренда в IT-среде
  • Как оценивать IT-специалистов на разных этапах и вовлечь тимлидов в ежегодную оценку
  • Какова роль и функции HR в создании и развитии IT-команд
  • Как обучать и развивать IT-специалистов, сделав обучение инструментом для удержания
  • Как HR-у выстроить взаимодействие с тимлидами: от подбора до оценки

Среди спикеров конференции:

 
  • Максим Русаков, Генеральный директор, SRG-IT
  • Дарья Горбатова, HRBP, НЛМК IT
  • Юлия Постнова, Руководитель отдела обучения, ГК Ланит
  • Алена Брейтер, Руководитель управления по работе с персоналом, СК Кардиф
  • Евгения Рязанцева, Менеджер по развитию бренда работодателя, АШАН
  • Алена Коннова, HR-партнер Центра разработки, IT-компания Lad
  • Анна Крюкова, Главный IT-менеджер, Росбанк 
  • И другие 

Хотите не только узнать об опыте коллег, но и завязать профессиональные контакты в HR-сообществе? Присоединяйтесь!

Участие в конференции будет полезно для HR-директоров, HRBP и HR-экспертов, руководителей по подбору, адаптации, оценке, мотивации и обучению IT-специалистов, IT-рекрутеров, экспертов по внутренним коммуникациям, корпоративной культуре и развитию бренда работодателя, а также руководителей в IT: CTO, CIO, Team lead, Tech lead, Developer lead, IT-специалистов.

В рамках программы конференции будет организован активный нетворкинг для налаживания профессиональных связей, обмена опытом и обсуждения инсайтов.

Подробности и регистрацияhttps://b-forums.ru/hrit-day

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