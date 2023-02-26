Приглашаем на конференцию HR IT DAY | IT-таланты: как привлекать, развивать и удерживать.

В интенсивном формате HR-эксперты в IT и IT-руководители поделятся своими лучшими практиками по привлечению, обучению и развитию, оценке, мотивации и удержанию IT-специалистов. Свои выступления уже подтвердили представители таких компаний, как: НЛМК IT, ГК Ланит, SRG-IT, СК Кардиф, АШАН, IT-компания Lad, Росбанк и др.

В рамках практических сессий и дискуссий участники обсудят:

Каковы основные тренды в стратегии подбора IT-специалистов

Где искать и как заполнять IT-вакансии (ресурсы, площадки, сообщества, парсеры, инструменты)

Как и зачем создавать сообщества для укрепления HR-бренда в IT-среде

Как оценивать IT-специалистов на разных этапах и вовлечь тимлидов в ежегодную оценку

Какова роль и функции HR в создании и развитии IT-команд

Как обучать и развивать IT-специалистов, сделав обучение инструментом для удержания

Как HR-у выстроить взаимодействие с тимлидами: от подбора до оценки

Среди спикеров конференции:

Максим Русаков, Генеральный директор, SRG-IT

Генеральный директор, Дарья Горбатова, HRBP, НЛМК IT

HRBP, Юлия Постнова, Руководитель отдела обучения, ГК Ланит

Руководитель отдела обучения, Алена Брейтер, Руководитель управления по работе с персоналом, СК Кардиф

Руководитель управления по работе с персоналом, Евгения Рязанцева, Менеджер по развитию бренда работодателя , АШАН

Менеджер по развитию бренда работодателя Алена Коннова, HR-партнер Центра разработки, IT-компания Lad

HR-партнер Центра разработки, Анна Крюкова, Главный IT-менеджер, Росбанк

Главный IT-менеджер, И другие

Хотите не только узнать об опыте коллег, но и завязать профессиональные контакты в HR-сообществе? Присоединяйтесь!

Участие в конференции будет полезно для HR-директоров, HRBP и HR-экспертов, руководителей по подбору, адаптации, оценке, мотивации и обучению IT-специалистов, IT-рекрутеров, экспертов по внутренним коммуникациям, корпоративной культуре и развитию бренда работодателя, а также руководителей в IT: CTO, CIO, Team lead, Tech lead, Developer lead, IT-специалистов.

В рамках программы конференции будет организован активный нетворкинг для налаживания профессиональных связей, обмена опытом и обсуждения инсайтов.

Подробности и регистрация: https://b-forums.ru/hrit-day