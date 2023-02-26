22-23 марта 2023 года в формате живого общения в Москве состоится ежегодная масштабная конференция - выставка технологий и решений «Go Digital: инновации для корпораций»

«Go Digital» – это место, где задается вектор инновационного развития корпораций. Миссия мероприятия – объединить поставщиков цифровых продуктов с ИТ-лидерами ключевых отраслей для поиска наиболее эффективных моделей инновационно-технологического развития и цифровой трансформации.

2 дня: полного погружения в мир передовых технологий и разработок

650 + делегатов: ТОП менеджеров, ответственных за цифровую трансформацию в крупнейших компаниях РФ и СНГ

150 + спикеров: поделятся опытом внедрения инноваций в своих компаниях

200+ актуальных технологий и решений: в арсенале партнеров мероприятия

Место проведения: отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park 5*.

Ключевые направления предстоящего события:

Цифровая трансформация 2023: поиск новых точек роста.

Вызовы инноваций в новых реалиях: как обеспечить быстрое внедрение прототипов и получить реальные экономические эффекты.

Кейсы реализации лучших технологических проектов на базе отечественных технологий и собственных разработок: достигнутые эффекты и возможности для масштабирования.

Варианты миграции на импортонезависимое ПО: разбор эффективных отраслевых практик.

Выстраивание Data-driven подхода. Раскрытие потенциала данных и ключевые компоненты монетизации.

Сценарии и устоявшиеся направления применения ИИ в России. Флагманские решения и достижения в области ИИ разработки в корпорациях.

Киберустойчивая корпорация: новая парадигма обеспечения кибербезопасности на фоне увеличения количества уязвимостей.

Актуальные вопросы развития ИТ-компетенций и цифровой экспертизы: подходы и рабочие методологии развития гибридных трансформационных команд, принятые лидирующими игроками рынка.

Детали и регистрация на сайте организатора.