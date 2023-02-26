BIG DATA&AI 2023

Дата проведения: 

30.03.2023

Место проведения: 

Платно

Форум BIG DATA&AI 2023 – центральное событие года по теме больших данных, продвинутой аналитики и искусственного интеллекта.

В течение 12 лет наш форум отражает стремительную эволюцию больших данных в России.
В его фокусе - зрелые бизнес-проекты на основе данных, глубокая аналитика как инструмент принятия решений, активное применение искусственного интеллекта.

В 2023 году начинается новый важный этап. В исключительной экономической ситуации идет системное замещение основного технологического стека российскими решениями, государство
и бизнес активно инвестируют в инструменты повышения эффективности производства
и управления. Анонсирован переход системы государственной власти к модели управления
на основе данных. В каждой из отраслей создаются центры компетенций по практическому применению технологий машинного обучения, обработки данных Интернета вещей, началось массовое внедрение этих технологий, перестройка соответствующих образовательных программ.

 

 
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