Форум BIG DATA&AI 2023 – центральное событие года по теме больших данных, продвинутой аналитики и искусственного интеллекта.

В течение 12 лет наш форум отражает стремительную эволюцию больших данных в России.

В его фокусе - зрелые бизнес-проекты на основе данных, глубокая аналитика как инструмент принятия решений, активное применение искусственного интеллекта.



В 2023 году начинается новый важный этап. В исключительной экономической ситуации идет системное замещение основного технологического стека российскими решениями, государство

и бизнес активно инвестируют в инструменты повышения эффективности производства

и управления. Анонсирован переход системы государственной власти к модели управления

на основе данных. В каждой из отраслей создаются центры компетенций по практическому применению технологий машинного обучения, обработки данных Интернета вещей, началось массовое внедрение этих технологий, перестройка соответствующих образовательных программ.



