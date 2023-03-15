1 апреля в Самаре пройдет Agile Panda Meetup по теме "выстраивание работы компании и команд.". В программе 7 мощных докладов, и море общения в неформальной обстановке.



1. Управление приоритезацией в энтерпрайзе. Дмитрий Ахметханов, АК Барс Цифровые технологии, Lead Scrum master, Самара

2. Блеск и нищета платформенных команд. Владимир Кузнецов, Архитектор, Тинькофф, Тольятти

3. А в чем фокус? Анатолий Кукаев, Agile Coach, Промсвязьбанк, Москва

4. Энтропия систем. Никита Поселянов, Agile Coach, МТС, Тольятти

5. Что делает из набора людей команду. Ирина Румянцева, Руководитель портфеля проектов, Синимекс-Информатика, Москва

6. Необитаемый остров продуктовой разработки. Год первый, Дмитрий Топольник СК «Пульс», Главный java разработчик, Тольятти

7. Кто ты есть и с чем тебя есть? Необычный взгляд на работу Скрам-мастера, Сергей Господчиков, Litebox. ru, Скрам-мастер, Ульяновск