16 марта в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет семинар «Lesta Games: Tanks Blitz. Запуск и продвижение продукта за счёт эмоционального разворота в позиционировании».

«12 октября 2022 года в магазинах мобильных приложений появилась игра под новым брендом Tanks Blitz от группы компаний Lesta Games. С этого дня глобальной задачей нашей команды стало завоевание и расширение аудитории.

Я расскажу о конкретных действиях, которые мы уже реализовали и ещё планируем сделать для достижения максимального результата. Вы узнаете, какие шаги нужны бренду в рамках запуска, а какие — после.

Рассмотрим примеры успешных кейсов, которые повысили лояльность аудитории и изменили взгляд на наш проект».

О спикере:

Кирилл Нечаев, арт-директор минского отдела разработки Tanks Blitz, сотрудник ООО «Гейм Стрим» (г.Минск).

• 37 лет, родился в Москве.

• Работал в рекламных агентствах Leo Burnett, DDB, TBWA, McCann.

• Занимался продвижением на европейском рынке брендов ADIDAS, MCDONALDS, VW, TELE2, MEGAFON, COCA COLA, BFM, GORA SAMOTSVETOV.

• Победитель и финалист фестивалей Effie, Red apple, White square, Eurobest.

• С 2018 по 2022 являлся ведущим художником и креативным директором, участвовал в разработке внутриигровых событий для продуктов в компании «Гейм Стрим».

• Спикер Ted Conference, преподаватель лаборатории концептуального мышления MADS, выпускник шведской бизнес-школы Hyper Island и Cambridge.

Ждём вас по адресу: г. Минск, ул. Академика Купревича, 1/5

Начало мероприятия в 19:00.

Количество мест ограничено. Для участия в мероприятии регистрация обязательна!