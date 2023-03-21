Криптоконференция Smart Taler

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20 мая в Минске состоится масштабное событие в криптосфере – конференция Smart Taler. Это V международная конференция о трендах в fintech-сфере, майнинге, блокчейне и криптовалютах. Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-форматах.
На конференции вы узнаете о трендах мировой криптоиндустрии, о легальности криптовалют в Беларуси, о трейдинге и других вариантах заработка на биржах, о Web3 и многом другом.
Принять участие в конференции можно бесплатно и платно (в зависимости от выбранных опций). С вариантами билетов можно ознакомиться на сайте мероприятия.
6 причин посетить Smart Taler:
- Полезные доклады экспертов. Никакой воды – все четко и по делу. Интересные доклады смогут выделить для себя как новички, так и опытные специалисты финтех- и криптосферы.
- Мощная зона для нетворкинга. На конференции можно найти единомышленников и завести полезные связи.
- Образование. Все доклады направлены на максимальную пользу для посетителей конференции. Вы точно узнаете много новой информации.
- Возможность посетить конференцию бесплатно и из любой точки мира. Тот самый бесплатный сыр, но без мышеловки! Наша цель – дать возможность каждому участнику «прокачаться» в криптосфере. Вы можете выбрать бесплатный билет и получить новые знания и знакомства. А если находитесь не в Беларуси – это не проблема. Регистрируйтесь на онлайн-участие, платить за это не придется.
- Возможность участия в самом масштабном криптомероприятии в Беларуси. Конференция Smart Taler проходит уже в пятый раз. Если интересуетесь финтех- и криптосферой, вы просто не можете пропустить такое событие.
- Шоу-программа и After Party. Приобретая платный билет VIP вы получаете возможность провести время в неформальной обстановке с единомышленниками. Вас ждет крутая шоу-программа, вкусный ужин и тусовка с экспертами сферы.
Количество мест ограничено, а регистрация обязательна для каждого участника. Список спикеров и билеты на сайте мероприятия.
Организаторы: Информационно-аналитический IT-HUB KV.by и ITNEWS.pro.
Генеральный партнер: BITMAMA.
Золотые партнеры: Dzengi.com, Gross Profit, Bynex, FREE2EX, Tangem, Whitebird, Zborka, Bitget.
Спонсор After party: BITMAMA.
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