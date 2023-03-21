Криптоконференция Smart Taler

20 мая в Минске состоится масштабное событие в криптосфере – конференция Smart Taler. Это V международная конференция о трендах в fintech-сфере, майнинге, блокчейне и криптовалютах. Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-форматах.

На конференции вы узнаете о трендах мировой криптоиндустрии, о легальности криптовалют в Беларуси, о трейдинге и других вариантах заработка на биржах, о Web3 и многом другом.

Принять участие в конференции можно бесплатно и платно (в зависимости от выбранных опций). С вариантами билетов можно ознакомиться на сайте мероприятия.

6 причин посетить Smart Taler:

Полезные доклады экспертов. Никакой воды – все четко и по делу. Интересные доклады смогут выделить для себя как новички, так и опытные специалисты финтех- и криптосферы.

Никакой воды – все четко и по делу. Интересные доклады смогут выделить для себя как новички, так и опытные специалисты финтех- и криптосферы. Мощная зона для нетворкинга . На конференции можно найти единомышленников и завести полезные связи.

. На конференции можно найти единомышленников и завести полезные связи. Образование. Все доклады направлены на максимальную пользу для посетителей конференции. Вы точно узнаете много новой информации.

Все доклады направлены на максимальную пользу для посетителей конференции. Вы точно узнаете много новой информации. Возможность посетить конференцию бесплатно и из любой точки мира. Тот самый бесплатный сыр, но без мышеловки! Наша цель – дать возможность каждому участнику «прокачаться» в криптосфере. Вы можете выбрать бесплатный билет и получить новые знания и знакомства. А если находитесь не в Беларуси – это не проблема. Регистрируйтесь на онлайн-участие, платить за это не придется.

Тот самый бесплатный сыр, но без мышеловки! Наша цель – дать возможность каждому участнику «прокачаться» в криптосфере. Вы можете выбрать бесплатный билет и получить новые знания и знакомства. А если находитесь не в Беларуси – это не проблема. Регистрируйтесь на онлайн-участие, платить за это не придется. Возможность участия в самом масштабном криптомероприятии в Беларуси. Конференция Smart Taler проходит уже в пятый раз. Если интересуетесь финтех- и криптосферой, вы просто не можете пропустить такое событие.

Конференция Smart Taler проходит уже в пятый раз. Если интересуетесь финтех- и криптосферой, вы просто не можете пропустить такое событие. Шоу-программа и After Party. Приобретая платный билет VIP вы получаете возможность провести время в неформальной обстановке с единомышленниками. Вас ждет крутая шоу-программа, вкусный ужин и тусовка с экспертами сферы.

Количество мест ограничено, а регистрация обязательна для каждого участника. Список спикеров и билеты на сайте мероприятия.

Организаторы: Информационно-аналитический IT-HUB KV.by и ITNEWS.pro.

Генеральный партнер: BITMAMA.

Золотые партнеры: Dzengi.com, Gross Profit, Bynex, FREE2EX, Tangem, Whitebird, Zborka, Bitget.

Спонсор After party: BITMAMA.