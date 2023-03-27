Как проектировать автотесты, генерировать трафик в Jira и проводить E2E-тесты на Go? Об этом расскажут спикеры Heisenbug 2023 Spring. Конференция пройдет 11–12 апреля в онлайне и 16–17 апреля в Москве. Heisenbug — техническая конференция по тестированию программного обеспечения. Здесь встречаются специалисты разных профилей: QA-инженеры, разработчики, тимлиды, директора по качеству.

В программе уже появились первые доклады:

Эмилия Куцарева, Одноклассники — «Как проектировать UI-автотесты?». Руководитель команды автоматизации тестирования расскажет о паттернах проектирования автотестов и их оптимизации для разных платформ.



Анатолий Пласковский «Jira-based генератор трафика в автоматической системе сервисов стрельб по проду». Выступление о том, как автоматизировать систему исследований производительности.



Антон Синяев, OZON — «Allure-Go». Обзор библиотеки для E2E-тестов на Go с поддержкой Allure и внятной параллельностью.

Этой весной конференция Heisenbug будет идти целых четыре дня — два в онлайне и два в офлайне. Поэтому контента, практики и нетворкинга хватит на всех: вы сможете не только послушать выступления спикеров, но и поучаствовать в воркшопах, дискуссиях и обменяться опытом с коллегами.