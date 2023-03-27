AgileDays 2023

Дата проведения: 

с 14.04.2023 по 21.04.2023

Место проведения: 

Платно

Дата: 14 апреля (пт) и 21 апреля (пт) 2023
Для кого: для руководителей проектов и подразделений, менеджеров и владельцев продуктов, Scrum-мастеров и Agile-коучей, HR, предпринимателей и участников Agile-команд.

На AgileDays’23 своим опытом поделятся СКОЛКОВО, Tinkoff Kassa, Avito, Открытие, Dodo Brands, Иви, МТС и другие представители российского бизнеса. 

Тематики конференции:

  • Agile и Scrum;
  • Кanban-метод;
  • Гибридные подходы;
  • Продуктовый менеджмент;
  • Менеджмент инноваций;
  • Enterprise Agility;
  • Корпоративная культура;
  • Управление изменениями;
  • Аgile People;
  • Tech for Non-Tech.

В 17-й раз крупнейшая в СНГ конференция объединит более 1200 практиков Agile-подходов в форматах онлайн и офлайн.

 

Очно вы сможете:

  • посетить доклады и воркшопы и лично задать вопрос спикеру;
  • узнать, как решить свою «боль» в Agile-клинике — задайте вопрос коучу на специальном стенде и получите «рецепт» для решения проблемы;
  • посетить стенды партнёров — пройти серию испытаний и выиграть призы; 
  • захантить специалиста или рассказать о себе на бирже вакансий. 

Также будет работать Agile-бар и коворкинг, где мы гарантируем тишину. В завершение мероприятия пройдёт виски-пати, где можно неформально пообщаться. 

В онлайн-формате участия вы:

  • получаете контент с доставкой на дом: 2 дня докладов и воркшопов;
  • можете принять участие в сессиях вопрос-ответ со спикерами онлайн-залов;
  • можете пройти квизы и квесты, а также получить подарки от конференции или партнёров;
  • получаете доступ к видеозаписям.

Если вы хотите узнать, как различные компании преодолевают сложности, попробовать конкретные инструменты ускорения на практике, понять, как быстро перестроиться в новую реальность, при этом перестать тревожно выживать от спринта до спринта и работать в удовольствие, регистрируйтесь на AgileDays по ссылке.

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