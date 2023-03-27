AgileDays 2023

Дата: 14 апреля (пт) и 21 апреля (пт) 2023

Для кого: для руководителей проектов и подразделений, менеджеров и владельцев продуктов, Scrum-мастеров и Agile-коучей, HR, предпринимателей и участников Agile-команд.

На AgileDays’23 своим опытом поделятся СКОЛКОВО, Tinkoff Kassa, Avito, Открытие, Dodo Brands, Иви, МТС и другие представители российского бизнеса.

Тематики конференции:

Agile и Scrum;

Кanban-метод;

Гибридные подходы;

Продуктовый менеджмент;

Менеджмент инноваций;

Enterprise Agility;

Корпоративная культура;

Управление изменениями;

Аgile People;

Tech for Non-Tech.

В 17-й раз крупнейшая в СНГ конференция объединит более 1200 практиков Agile-подходов в форматах онлайн и офлайн.

Очно вы сможете:

посетить доклады и воркшопы и лично задать вопрос спикеру;

узнать, как решить свою «боль» в Agile-клинике — задайте вопрос коучу на специальном стенде и получите «рецепт» для решения проблемы;

посетить стенды партнёров — пройти серию испытаний и выиграть призы;

захантить специалиста или рассказать о себе на бирже вакансий.

Также будет работать Agile-бар и коворкинг, где мы гарантируем тишину. В завершение мероприятия пройдёт виски-пати, где можно неформально пообщаться.

В онлайн-формате участия вы:

получаете контент с доставкой на дом: 2 дня докладов и воркшопов;

можете принять участие в сессиях вопрос-ответ со спикерами онлайн-залов;

можете пройти квизы и квесты, а также получить подарки от конференции или партнёров;

получаете доступ к видеозаписям.

Если вы хотите узнать, как различные компании преодолевают сложности, попробовать конкретные инструменты ускорения на практике, понять, как быстро перестроиться в новую реальность, при этом перестать тревожно выживать от спринта до спринта и работать в удовольствие, регистрируйтесь на AgileDays по ссылке.