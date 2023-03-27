AgileDays 2023

Дата проведения:
Место проведения:
Дата: 14 апреля (пт) и 21 апреля (пт) 2023
Для кого: для руководителей проектов и подразделений, менеджеров и владельцев продуктов, Scrum-мастеров и Agile-коучей, HR, предпринимателей и участников Agile-команд.
На AgileDays’23 своим опытом поделятся СКОЛКОВО, Tinkoff Kassa, Avito, Открытие, Dodo Brands, Иви, МТС и другие представители российского бизнеса.
Тематики конференции:
- Agile и Scrum;
- Кanban-метод;
- Гибридные подходы;
- Продуктовый менеджмент;
- Менеджмент инноваций;
- Enterprise Agility;
- Корпоративная культура;
- Управление изменениями;
- Аgile People;
- Tech for Non-Tech.
В 17-й раз крупнейшая в СНГ конференция объединит более 1200 практиков Agile-подходов в форматах онлайн и офлайн.
Очно вы сможете:
- посетить доклады и воркшопы и лично задать вопрос спикеру;
- узнать, как решить свою «боль» в Agile-клинике — задайте вопрос коучу на специальном стенде и получите «рецепт» для решения проблемы;
- посетить стенды партнёров — пройти серию испытаний и выиграть призы;
- захантить специалиста или рассказать о себе на бирже вакансий.
Также будет работать Agile-бар и коворкинг, где мы гарантируем тишину. В завершение мероприятия пройдёт виски-пати, где можно неформально пообщаться.
В онлайн-формате участия вы:
- получаете контент с доставкой на дом: 2 дня докладов и воркшопов;
- можете принять участие в сессиях вопрос-ответ со спикерами онлайн-залов;
- можете пройти квизы и квесты, а также получить подарки от конференции или партнёров;
- получаете доступ к видеозаписям.
Если вы хотите узнать, как различные компании преодолевают сложности, попробовать конкретные инструменты ускорения на практике, понять, как быстро перестроиться в новую реальность, при этом перестать тревожно выживать от спринта до спринта и работать в удовольствие, регистрируйтесь на AgileDays по ссылке.
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