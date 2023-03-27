Конференция «CDI Tech Conf 2022» состоится 4 апреля 2023 года в Москве.

Расскажем, что происходит под капотом наших приложений. Объясним, как работает честный горячий резерв в «Едином клиенте» и какие преимущества он дает. Поговорим о том, как мы перевели наше приложение с Oracle на PostgreSQL и что нужно учесть при таком переходе. А еще развеем иллюзию про легкость настройки пакетных интеграций и расскажем, как работает мониторинг в нашей поддержке: за какими метриками следим, как реагируем на аномалии и что делаем, если находим проблемы.

Участие в CDI Tech Conf бесплатное, необходима предварительная регистрация. Чтобы сохранить высокий экспертный уровень мероприятия, организаторы оставляют за собой право не подтвердить участие.