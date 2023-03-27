CDI Tech Conf

Дата проведения: 

04.04.2023

Место проведения: 

Бесплатно

Конференция «CDI Tech Conf 2022» состоится 4 апреля 2023 года в Москве.

Расскажем, что происходит под капотом наших приложений. Объясним, как работает честный горячий резерв в «Едином клиенте» и какие преимущества он дает. Поговорим о том, как мы перевели наше приложение с Oracle на PostgreSQL и что нужно учесть при таком переходе. А еще развеем иллюзию про легкость настройки пакетных интеграций и расскажем, как работает мониторинг в нашей поддержке: за какими метриками следим, как реагируем на аномалии и что делаем, если находим проблемы.

Участие в CDI Tech Conf бесплатное, необходима предварительная регистрация. Чтобы сохранить высокий экспертный уровень мероприятия, организаторы оставляют за собой право не подтвердить участие.

 
Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 