Мы рады пригласить вас на вдохновляющую конференцию - QUALITY ENGINEERING COMMUNITY DAY 2023, организованную сообществами ProQuality и Global Testing.

QUALITY ENGINEERING COMMUNITY DAY 2023 - это ежегодная глобальная онлайн-конференция, на которой соберутся яркие умы из мира инженерии и менеджмента, чтобы поделиться своим опытом и инсайтами. Мы стремимся передать знания, лучшие практики и ценные инструменты от мировых экспертов в области QA.

Дата: 20 апреля 2023 года | Онлайн | Бесплатно

В потоке для менеджеров вы узнаете, как превратить интересы клиента в конкретные возможности, как важно иметь менеджера по тестированию на проекте, как структурировать новый проект и многое другое. Наши эксперты поделятся своим опытом, предоставят практические советы и хитрости, которые вы можете использовать в своих проектах.

Для инженерного потока на конференции вы узнаете о последних тенденциях в автоматизации тестирования, тестировании, основанном на искусственном интеллекте, производительности и многом другом. Мы также проведем сессии по вопросам офенсивной безопасности, принятия решений на основе данных в тестировании, краудтестинга и объединения факторов, увеличивающих эффективность тестирования. С таким разнообразием тем, на этой конференции есть что-то для каждого.

Наши ХЕДЛАЙНЕРЫ и их захватывающие темы:

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