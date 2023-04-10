HI-TECH FORUM: EVOLUTION

27 апреля в Falcon Club Arena Minsk состоится крупнейший бизнес-форум этого года от команды «Про бизнес».

Форум посвящен поиску точек роста в период грандиозных изменений, возможностям, которые открываются на пересечении IT и традиционных индустрий. Вы узнаете, как сохранять жизнестойкость и расти сейчас: в новый виток эволюции бизнеса и жизни.

Генеральный партнер форума — Альфа Банк в Беларуси

Участников ждет 8 часов практики и пользы. Среди актуальных тем:

Инструменты нового уровня для стратегии, продаж, вовлечения сотрудников и клиентов: как пройти грандиозные изменения в компании, если старые подходы уже не работают?

Мета-сценарии: куда приведут технологии и социально-экономические сдвиги

Как работать с эмоциональным состоянием и стрессом руководителей, команд.

Что (не) делать, внедряя технологии в компанию. IТ-трансформация и драйверы роста бизнеса

Стартапы и инвестиции: тренды, выход на новые рынки и многое другое

13 топ-экспертов, предпринимателей и управленцев из Беларуси, России, Словении, Израиля и Великобритании поделятся собственными инструментами и решениями, ответами на актуальные вопросы 2023-2024.

В числе хедлайнеров этого года:

Максим Спиридонов. Сооснователь образовательных проектов Нетология, Фоксворд, Edmarket (Россия)

Сооснователь образовательных проектов Нетология, Фоксворд, Edmarket (Россия) Данила Медведев. Ведущий прикладной футуролог Евразии. Председатель совета директоров «КриоРус» (Россия)

Ведущий прикладной футуролог Евразии. Председатель совета директоров «КриоРус» (Россия) Святослав Бирюлин. Член Советов ряда международных компаний, эксперт бизнес-школы LEAD IT в области стратегии (Словения)

Член Советов ряда международных компаний, эксперт бизнес-школы LEAD IT в области стратегии (Словения) Дмитрий Михальчук . Со-founder, Chief Revenue Officer в TESLASUIT. Серийный предприниматель (Великобритания)

Со-founder, Chief Revenue Officer в TESLASUIT. Серийный предприниматель (Великобритания) Анатолий Коломинский. Серийный предприниматель, советник Ассоциации IT экспорта Казахстана (Израиль)

27 апреля событие станет масштабной площадкой для эффективного нетворкинга представителей IT-сектора и компаний, представляющих сферы промышленного производства, ритейла, строительства, финансов, медицины, образование и др. Традиционно на форуме собираются первые лица бизнеса, топ-менеджмент и ведущие эксперты страны. Не пропустите!

Подробная программа форума и билеты на сайте.

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