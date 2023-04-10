HI-TECH FORUM: EVOLUTION

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27 апреля в Falcon Club Arena Minsk состоится крупнейший бизнес-форум этого года от команды «Про бизнес».
Форум посвящен поиску точек роста в период грандиозных изменений, возможностям, которые открываются на пересечении IT и традиционных индустрий. Вы узнаете, как сохранять жизнестойкость и расти сейчас: в новый виток эволюции бизнеса и жизни.
Генеральный партнер форума — Альфа Банк в Беларуси
Участников ждет 8 часов практики и пользы. Среди актуальных тем:
- Инструменты нового уровня для стратегии, продаж, вовлечения сотрудников и клиентов: как пройти грандиозные изменения в компании, если старые подходы уже не работают?
- Мета-сценарии: куда приведут технологии и социально-экономические сдвиги
- Как работать с эмоциональным состоянием и стрессом руководителей, команд.
- Что (не) делать, внедряя технологии в компанию. IТ-трансформация и драйверы роста бизнеса
- Стартапы и инвестиции: тренды, выход на новые рынки и многое другое
13 топ-экспертов, предпринимателей и управленцев из Беларуси, России, Словении, Израиля и Великобритании поделятся собственными инструментами и решениями, ответами на актуальные вопросы 2023-2024.
В числе хедлайнеров этого года:
- Максим Спиридонов. Сооснователь образовательных проектов Нетология, Фоксворд, Edmarket (Россия)
- Данила Медведев. Ведущий прикладной футуролог Евразии. Председатель совета директоров «КриоРус» (Россия)
- Святослав Бирюлин. Член Советов ряда международных компаний, эксперт бизнес-школы LEAD IT в области стратегии (Словения)
- Дмитрий Михальчук. Со-founder, Chief Revenue Officer в TESLASUIT. Серийный предприниматель (Великобритания)
- Анатолий Коломинский. Серийный предприниматель, советник Ассоциации IT экспорта Казахстана (Израиль)
27 апреля событие станет масштабной площадкой для эффективного нетворкинга представителей IT-сектора и компаний, представляющих сферы промышленного производства, ритейла, строительства, финансов, медицины, образование и др. Традиционно на форуме собираются первые лица бизнеса, топ-менеджмент и ведущие эксперты страны. Не пропустите!
Подробная программа форума и билеты на сайте.
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