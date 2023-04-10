HI-TECH FORUM: EVOLUTION

Дата проведения: 

27.04.2023

Место проведения: 

Платно

27 апреля в Falcon Club Arena Minsk состоится крупнейший бизнес-форум этого года от команды «Про бизнес».

Форум посвящен поиску точек роста в период грандиозных изменений, возможностям, которые открываются на пересечении IT и традиционных индустрий. Вы узнаете, как сохранять жизнестойкость и расти сейчас: в новый виток эволюции бизнеса и жизни.

Генеральный партнер форума — Альфа Банк в Беларуси 

Участников ждет 8 часов практики и пользы. Среди актуальных тем:

  • Инструменты нового уровня для стратегии, продаж, вовлечения сотрудников и клиентов: как пройти грандиозные изменения в компании, если старые подходы уже не работают?
  • Мета-сценарии: куда приведут технологии и социально-экономические сдвиги
  • Как работать с эмоциональным состоянием и стрессом руководителей, команд.
  • Что (не) делать, внедряя технологии в компанию. IТ-трансформация и драйверы роста бизнеса
  • Стартапы и инвестиции: тренды, выход на новые рынки и многое другое

13 топ-экспертов, предпринимателей и управленцев из Беларуси, России, Словении, Израиля и Великобритании поделятся собственными инструментами и решениями, ответами на актуальные вопросы 2023-2024.

В числе хедлайнеров этого года:

  • Максим Спиридонов. Сооснователь образовательных проектов Нетология, Фоксворд, Edmarket (Россия)
  • Данила Медведев. Ведущий прикладной футуролог Евразии. Председатель совета директоров «КриоРус» (Россия)
  • Святослав Бирюлин. Член Советов ряда международных компаний, эксперт бизнес-школы LEAD IT в области стратегии (Словения)
  • Дмитрий Михальчук. Со-founder, Chief Revenue Officer в TESLASUIT. Серийный предприниматель (Великобритания)
  • Анатолий Коломинский. Серийный предприниматель, советник Ассоциации IT экспорта Казахстана (Израиль)

27 апреля событие станет масштабной площадкой для эффективного нетворкинга представителей IT-сектора и компаний, представляющих сферы промышленного производства, ритейла, строительства, финансов, медицины, образование и др. Традиционно на форуме собираются первые лица бизнеса, топ-менеджмент и ведущие эксперты страны. Не пропустите!

Подробная программа форума и билеты на сайте.

Альфа Банк своим клиентам дарит скидку 25% на покупку любого билета. Подробности читайте здесь.

 
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