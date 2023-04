Cybersecurity: fails, money, people [TechSpot#7]

Кибератаки последних лет научили нас быть готовым ко всему. Но чем драматичнее контекст и последствия взломов, тем они интереснее.

На митапе TechSpot#7 обсудим четыре кейса кибератак: разных по сути, но интересных и с серьезным импактом.

Спикеры — очевидцы, расследователи кибератак и секьюрити-эксперты. В формате коротких докладов они расскажут:

Как искали хакеров известной криптобиржи

Как скандальный взлом SolarWinds остановил разработку и разлетелся по компании

Как сработал zero-click эксплойт, заражавший айфоны через гифку

Почему социальная инженерия работает, а человек — самое слабое звено

+ Обсудим это все вместе

С нами live: Денис Колошко (CTO, IDS Group, dhound.io), Дмитрий Волох (Director of RnD, Orca Security), Александр Зайцев (Solution Architect, ByVoice), Антон Васильев (CTO, On The Spot)

Будет честный и живой разговор об уязвимостях, последствиях, деньгах, решениях для защиты и наших личных выводах. Приходите!

26 апреля, 19:00 GMT+3, онлайн, на русском

Регистрация по ссылке