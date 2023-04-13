Cybersecurity: fails, money, people [TechSpot#7]

Дата проведения: 

26.04.2023

Место проведения: 

Бесплатно

Кибератаки последних лет научили нас быть готовым ко всему. Но чем драматичнее контекст и последствия взломов, тем они интереснее.

На митапе TechSpot#7 обсудим четыре кейса кибератак: разных по сути, но интересных и с серьезным импактом. 

Спикеры — очевидцы, расследователи кибератак и секьюрити-эксперты. В формате коротких докладов они расскажут:

  • Как искали хакеров известной криптобиржи
  • Как скандальный взлом SolarWinds остановил разработку и разлетелся по компании
  • Как сработал zero-click эксплойт, заражавший айфоны через гифку
  • Почему социальная инженерия работает, а человек — самое слабое звено
  • + Обсудим это все вместе

С нами live: Денис Колошко (CTO, IDS Group, dhound.io), Дмитрий Волох (Director of RnD, Orca Security), Александр Зайцев (Solution Architect, ByVoice), Антон Васильев  (CTO, On The Spot)

 

Будет честный и живой разговор об уязвимостях, последствиях, деньгах, решениях для защиты и наших личных выводах. Приходите!

 26 апреля, 19:00 GMT+3, онлайн, на русском

Регистрация по ссылке

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 