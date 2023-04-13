Cybersecurity: fails, money, people [TechSpot#7]

Дата проведения:
26.04.2023
Место проведения:
Бесплатно
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Кибератаки последних лет научили нас быть готовым ко всему. Но чем драматичнее контекст и последствия взломов, тем они интереснее.
На митапе TechSpot#7 обсудим четыре кейса кибератак: разных по сути, но интересных и с серьезным импактом.
Спикеры — очевидцы, расследователи кибератак и секьюрити-эксперты. В формате коротких докладов они расскажут:
- Как искали хакеров известной криптобиржи
- Как скандальный взлом SolarWinds остановил разработку и разлетелся по компании
- Как сработал zero-click эксплойт, заражавший айфоны через гифку
- Почему социальная инженерия работает, а человек — самое слабое звено
- + Обсудим это все вместе
С нами live: Денис Колошко (CTO, IDS Group, dhound.io), Дмитрий Волох (Director of RnD, Orca Security), Александр Зайцев (Solution Architect, ByVoice), Антон Васильев (CTO, On The Spot)
Будет честный и живой разговор об уязвимостях, последствиях, деньгах, решениях для защиты и наших личных выводах. Приходите!
26 апреля, 19:00 GMT+3, онлайн, на русском
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