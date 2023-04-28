Как кастомизировать UIButton, строить сложную архитектуру, и что под капотом у Compose для iOS? Расскажут спикеры конференции Mobius 2023 Spring: 12–13 мая в онлайне и 19–20 мая в Москве.

Mobius — конференция для мобильных разработчиков от JUG Ru Group. Здесь встречаются Android- и iOS-разработчики, а также все, кто занимается кроссплатформенной разработкой. На конференции выступят спикеры из ВКонтакте, Тинькофф, Авто.ру, Делимобиля, Альфа-Банка и других компаний.

В программе уже появились первые доклады:

Евгений Ёлчев, ВКонтакте — «Кнопки красить — это вам не деревья вертеть».

Юрий Дубовой, Делимобиль — «Архитектура сложных клиентских приложений».

Алексей Гладков, автор YouTube-канала Mobile Developer — «Compose for iOS под капотом».

Кирилл Володин, Тинькофф — «О дивный новый мир со Swift Concurrency».

Этой весной конференция Mobius будет идти целых четыре дня — два в онлайне и два в офлайне. Поэтому контента и нетворкинга хватит на всех: вы сможете послушать выступления спикеров, поучаствовать в дискуссиях и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке.

Билеты и подробности уже на сайте конференции.