Дата проведения:
с 15.05.2023 по 22.05.2023
Место проведения:
Платно
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HolyJS — конференция для всех, кто программирует на JavaScript: для фронтенда и не только.
HolyJS 2023 Spring пройдет 15–16 мая в онлайне и 21–22 мая в Москве. На ней участники обсудят работу с JavaScript, послушают доклады экспертов и пообщаются в неформальной обстановке. На конференции выступят спикеры из Яндекса, VK, Тинькофф, СберТеха и других компаний.
В программе уже появляются первые доклады:
- Никита Воробьёв — «Нечеткий поиск в браузере на полмиллиона строк: построение индекса на CDN»
- Михаил Непомнящий — воркшоп «Zustand: выскочка или серьезная альтернатива Redux?»
- Вячеслав Шебанов — «Чему нас могут научить APL-подобные языки»
Билеты и подробности уже на сайте конференции.
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