HolyJS — конференция для всех, кто программирует на JavaScript: для фронтенда и не только.

HolyJS 2023 Spring пройдет 15–16 мая в онлайне и 21–22 мая в Москве. На ней участники обсудят работу с JavaScript, послушают доклады экспертов и пообщаются в неформальной обстановке. На конференции выступят спикеры из Яндекса, VK, Тинькофф, СберТеха и других компаний.

В программе уже появляются первые доклады:

Никита Воробьёв — «Нечеткий поиск в браузере на полмиллиона строк: построение индекса на CDN»

Михаил Непомнящий — воркшоп «Zustand: выскочка или серьезная альтернатива Redux?»

Вячеслав Шебанов — «Чему нас могут научить APL-подобные языки»

Билеты и подробности уже на сайте конференции.