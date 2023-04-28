Online IT HR meetup 15.59

Дата проведения:
Место проведения:
«IT HR meetup» - это старый добрый ламповый митап, который может посетить любой желающий из любого уголка мира. Участие бесплатное для всех. Практически любой желающий может выступить на этой площадке, поделиться своим опытом, отработать свой доклад перед конференцией, заявить сообществу о себе.
Транслируем митап на YouTube-канал HR API.
ТАЙМИНГ:
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18.00 - 18.10
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Приветствие
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18.10 - 18.50
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Как выстроить системный подход к адаптации молодых руководителей
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18.55 - 19.45
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Менторинг для IT-руководителей: обзор подводных камней и рабочих решений
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19.50 - 20.20
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Сложный заказчик, или как починить процесс найма
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20.20 - 20.30
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Закрытие
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