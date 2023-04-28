Online IT HR meetup 15.59

«IT HR meetup» - это старый добрый ламповый митап, который может посетить любой желающий из любого уголка мира. Участие бесплатное для всех. Практически любой желающий может выступить на этой площадке, поделиться своим опытом, отработать свой доклад перед конференцией, заявить сообществу о себе.

Транслируем митап на YouTube-канал HR API.

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