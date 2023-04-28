Online IT HR meetup 15.59

Дата проведения: 

17.05.2023

Место проведения: 

Бесплатно

«IT HR meetup» - это старый добрый ламповый митап, который может посетить любой желающий из любого уголка мира. Участие бесплатное для всех. Практически любой желающий может выступить на этой площадке, поделиться своим опытом, отработать свой доклад перед конференцией, заявить сообществу о себе. 

Транслируем митап на YouTube-канал HR API

ТАЙМИНГ:

18.00 - 18.10

     

Приветствие

18.10 - 18.50

  

Как выстроить системный подход к адаптации молодых руководителей
Ольга Елисеева
Руководитель технической дирекции
Инфосистемы Джет
Москва

18.55 - 19.45

  

Менторинг для IT-руководителей: обзор подводных камней и рабочих решений
Юлия Аравина
Коуч IT-руководителей и команд
Частная практика
Санкт-Петербург

19.50 - 20.20

  

Сложный заказчик, или как починить процесс найма
Ольга Теленова
CEO
SmartyHR
Москва

20.20 - 20.30

  

Закрытие

 

 
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