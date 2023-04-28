Aha! – международная практическая конференция по продвинутой продуктовой аналитике и marketplace effiency. Среди спикеров конференции представители крупных компаний: Avito, Яндекс, Karpov.Courses и др. Целевая аудитория — продуктовые аналитики и менеджеры, директора по маркетингу, ML-специалисты.

Темы:

surge pricing

cold start problem

supply & demand balance

ranking and personalization

performer scoring & service quality

supply chain optimization

network effects

счастье исполнителей

работа с ассортиментом и его продвижение

экономика и оптимизация

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