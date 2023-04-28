Aha!`23

Дата проведения: 

18.05.2023

Место проведения: 

Платно

Aha! – международная практическая конференция по продвинутой продуктовой аналитике и marketplace effiency. Среди спикеров конференции представители крупных компаний: Avito, Яндекс, Karpov.Courses и др. Целевая аудитория — продуктовые аналитики и менеджеры, директора по маркетингу, ML-специалисты.

Темы:

  • surge pricing
  • cold start problem
  • supply & demand balance
 
  • ranking and personalization
  • performer scoring & service quality
  • supply chain optimization
  • network effects
  • счастье исполнителей
  • работа с ассортиментом и его продвижение
  • экономика и оптимизация

Подробности

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