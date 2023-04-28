Дата проведения:
18.05.2023
Место проведения:
Платно
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Aha! – международная практическая конференция по продвинутой продуктовой аналитике и marketplace effiency. Среди спикеров конференции представители крупных компаний: Avito, Яндекс, Karpov.Courses и др. Целевая аудитория — продуктовые аналитики и менеджеры, директора по маркетингу, ML-специалисты.
Темы:
- surge pricing
- cold start problem
- supply & demand balance
- ranking and personalization
- performer scoring & service quality
- supply chain optimization
- network effects
- счастье исполнителей
- работа с ассортиментом и его продвижение
- экономика и оптимизация
Горячие темы