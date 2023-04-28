Международный форум Universe Ecom Convention 2023

Даты проведения: 24-25 мая 2023

Это глобальное мероприятие в области технологий, которое проводится в отеле The Carlton Moscow и является якорем Российского месяца технологий 2023 года. Universe Ecom Convention 2023 собирает самые яркие умы и привлекает лидеров бизнеса, государственных служащих, инвесторов, предпринимателей и новаторов со всего мира для обсуждения технологий, преобразующих нашу жизнь. Учитесь у дальновидных лидеров в области технологий. Испытайте и продемонстрируйте новейшие технологические достижения и решения, общаясь с экспертами отрасли.

Соединение точек

Мы превращаем Москву в глобальный технологический центр, сотрудничая со всей технологической и предпринимательской экосистемой, от правительства до высших учебных заведений, от стартапов до инвесторов, от корпоративных предприятий до СМИ. Мы соединяем точки между талантом, капиталом и предпринимателями.

Мы привлекаем лучших и умнейших людей со всего мира, чтобы они приезжали в Москву запускать, строить и успешно масштабировать свои идеи. Мы помогаем преодолевать разногласия, стимулируя инновации и создавая устойчивую, разнообразную и инклюзивную экосистему.

Цифры

100+ Спикеров, 1500+ Гостей, 50 Стендов, 150+ CEOs, 200+ CMOs, 500+ Компаний

Пространство

Эксклюзивная и завораживающая своим роскошным великолепием площадка для проведения «Universe Ecom Convention 2023» является отель «The Carlton Moscow», в самом сердце Москвы.

Удобное расположение в центре деловой Москвы делает The Carlton Moscow прекрасным выбором для проведения успешных мероприятий и бизнес-встреч.

Отель предлагает широкий выбор многофункциональных залов для проведения конференций, совещаний и банкетов, что в сочетании с индивидуальным подходом высокопрофессионального обслуживания делает каждое событие особенным.

Более 1800 м² современного конференц-пространства.

г.Москва, The Carlton Moscow, ул.Тверская д.3.