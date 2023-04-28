"Тренды и потенциал российского сектора кибербезопасности - 2023"

Российский рынок кибербезопасности, по мнению экспертов, находится в выгодном положении. Отечественные производители уже давно предлагают компаниям локальные решения практически в любом технологическом классе. Довольно строгие стандарты и политика государства в этой области заложили фундамент в сегменте кибербезопасности, в результате чего на мировом рынке уже давно работают конкурентоспособные российские производители.

С точки зрения бизнеса, кибербезопасность – это не только технологии и методы, а в большей степени проценты бюджета и конкретные суммы, которые необходимо выделять для поддержания высокого уровня защищенности бизнес-процессов. Становится популярным комплексный подход к безопасности, который затрагивает как программный уровень, так и уровень взаимодействий и регламентов. О том, какой подход будет доминирующим в ближайшем будущем 25 мая 2023 года на площадке центра конференций “Сегодня” расскажут эксперты в сфере отечественного сектора кибербезопасности. Представители бизнеса обсудят актуальные вопросы, представят практики использования нововведений и определят точки роста.

Формат: выступление спикеров с докладами, вопрос-ответ, живая дискуссия.

Аудитория: представители профильных ассоциаций, научных объединений и ИИ; эксперты в области кибербезопасности, директора по развитию, финансовые и коммерческие директора, IT-специалисты, разработчики и интеграторы решений.

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