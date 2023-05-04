Мы рады пригласить на глобальное виртуальное бесплатное мероприятие - Blockchain Community Day 2023, которое состоится с 5 по 9 июня 2023 года.

Наша конференция объединит яркие умы в области технологии блокчейн, чтобы поделиться своими идеями, опытом и прогнозами относительно будущего индустрии. В повестку дня конференции входят более 30 докладов на темы, такие как психология метавселенной, искусство искусственного интеллекта, принятие криптовалют, DAO для социальных проектов, непротиворечивые выборы, Web3 в логистике, TON блокчейн, маркетинг, умная контрактная обфускация, стратегии фонда, гуманитарные миссии, самохранение виртуальных кошельков, собственность на данные ИИ и многое другое.



Дата: 5-9 июня 2023 | бесплатно | онлайн | NFT подарок

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Участники смогут наладить контакты с лидерами отрасли, принять участие в интерактивных мастер-классах и панельных дискуссиях, а также исследовать новейшие продукты блокчейн.

Конференция предлагает разнообразие ценностей для участников:

• Для разработчиков и инженеров предоставляется возможность узнать о последних тенденциях и лучших практиках разработки блокчейна от ведущих экспертов в этой области.

• Бизнесc-аналитики, менеджеры продукта, проектные менеджеры и DM могут получить глубокое понимание потенциальных применений технологии блокчейн в различных отраслях и того, как это может сделать бизнес более эффективным.

• Менеджеры по работе с клиентами, маркетологи, менеджеры сообщества и Dev-Rel могут узнать о выгодах использования технологии блокчейн и получить проницательные идеи о том, как использовать ее для создания большей ценности для клиентов и построения более сильных сообществ.

• Регулирующие органы и политики, заинтересованные в технологии блокчейн, могут понимать регулирование и политику блокчейна и то, как это способствует прозрачности, безопасности и доверию в финансовых операциях.

• Энтузиасты блокчейн и студенты могут принять участие в проницательных презентациях и мастер-классах, проводимых ведущими экспертами отрасли, и наладить контакты с единомышленниками, чтобы расширить свои знания и понимание быстро развивающегося мира технологии блокчейн.

Не упустите эту возможность стать частью блокчейн-сообщества и присоединитесь к нам на Blockchain Community Day 2023.