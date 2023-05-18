Одна ошибка и ты ошибся. Как стать знаменитым из-за уязвимостей и дыр в ПО [TechSpot#8]

Ошибаются все, и даже ИТ-гиганты. Мы им простим, но все равно обсудим -- Уязвимости, слабое шифрование и кейсы, превратившиеся в интернет-мемы — об этом послушаем на TechSpot#8.

25 мая | 19:00 GMT+3 | Online

Время офигительных историй aka агенда:

• Как Sony заопенсорсила свой закрытый ключ для подписи игр любым желающим, или "Sony public private key"

• Как отсутствие одной проверки позволило произвольно править прошивки VW/Audi/Porsche/Bugatti

• Как уязвимость в криптокошельке позволила подобрать ключ к любому адресу, созданному в нем (Vanity Profanity).

Спикеры: Антон Журавский (VP of Engineering, Luna from Unity), Никита Лесников (Staff Engineer, Gemini).

Будет весело и интересно — то, что нужно для теплого майского вечера четверга. Присоединяйтесь к нам онлайн!

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