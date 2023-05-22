ECOM Expo 2023

7 и 8 июня в ЦВК «Экспоцентр» в Москве состоится крупнейшая выставка инноваций в Ecommerce - ECOM Expo’23, которая соберёт более 12 000 гостей и 250 компаний с демонстрацией новейших разработок.

Разработки экспонентов (сервисных компаний-инноваторов) охватят следующие направления интернет-торговли:

Маркетинг и продвижение

Сайт, IT и бэкенд

Доставка и логистика

Платежи и финансы

Управление ассортиментом

Клиентский сервис

Работа с маркетплейсами

В ECOM Expo’23 входит посещение бизнес-программы (бесплатно) и отраслевых конференций (оплачиваются отдельно). В бизнес-программе выступят представители крупных ecom-компаний в шести потоках: Маркетинг, Маркетплейсы, Маркетинг 2, Бизнес-процессы, Информационные технологии и Совмещённый поток. В рамках отраслевых конференций эксперты расскажут о практических решениях в разных направлениях ecommerce и детально рассмотрят этапы управления интернет-магазином.