VK Cloud Conf 2023

8 июня 2023 г. в Москве пройдет VK Cloud Conf — самая масштабная конференция об облачных технологиях, процессах разработки, работе с данными и обеспечению информационной безопасности в облаке.

Российский ИТ-рынок сильно изменился. Сегодня каждая крупная российская компания, которая стремится к росту, вынуждена развивать собственную разработку, создавать свои цифровые решения. Для многих это новое направление, тернистое и непонятное, на пути к которому придется сломать немало копий и справиться со множеством вызовов.

В то же время большинство вопросов современной разработки — инструментарий, ресурсы, процессы — общие для разных отраслей. На VK Cloud Conf ведущие эксперты VK и крупнейших российских компаний поделятся своим опытом и практическими примерами организации процессов разработки, работы с данными и обеспечения информационной безопасности в облаке.

Вы узнаете, как и с помощью каких инструментов и подходов сократить время вывода новых разработок на рынок, уменьшить стоимость и повысить эффективность тестирований. Мы поговорим об интеграции продуктового подхода на всех этапах жизненного цикла ПО и быстром внедрении процессов DevSecOps. Обсудим инструментарий и архитектуру современных аналитических систем — от сбора и структурирования данных до визуализации и разработки моделей машинного обучения.

Что будет на VK Cloud Conf

Ускоряем и повышаем эффективность разработки новых IT-решений с помощью облачных сервисов.

Выбираем сбалансированную облачную модель с учетом задач и растущих требований безопасности.

Рассматриваем современные подходы к работе с данными: практические примеры реализации масштабных дата-решений, особенности и результаты проектов.

Вместе с разработчиками СУБД обсудим тренды и примеры миграции на российские базы данных.

Обсудим лучшие практики и подходы к облачной безопасности в условиях растущих угроз и требований к конфиденциальности данных.

Мы встречаемся, чтобы открыто говорить о ваших задачах, делиться опытом и вместе искать новые возможности для роста.

Конференция — прекрасная возможность узнать больше о проверенных облачных технологиях, обменяться мнениями с коллегами и найти ответы на актуальные вопросы.