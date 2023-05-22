Конференция TAdviser "Artificial Intelligence Day 2023​", которая состоится 21 июня 2023 г., – это площадка для обсуждения актуальных вопросов внедрения интеллектуальных систем и ИТ-решений в практическую жизнь бизнеса.

В ходе конференции предполагается осветить следующий круг вопросов:

Рыночные перспективы и прогнозы внедрения ИИ-решений в российских компаниях.

Соотношение спроса и предложения ИИ-решений в условиях отсутствия на рынке глобальных вендоров. Опыт импортозамещения ИИ-решений западных вендоров.

ИИ для поддержки принятия решений на разных уровнях: функциональное направление, компания, город, регион, отрасль, федеральный уровень. Современные ситуационные центры и их интеллектуальные возможности. Опыт внедрений.

Интеллектуальные аналитические решения. Основные сегменты, достижения, опыт реальных внедрений.

Персонализированная аналитика. Self-service аналитика. ИИ-инструментарий современного аналитика.

Интеллектуальная обработка больших данных. Структурированные и неструктурированные данные. Вопросы точности, достоверности и актуальности исходных данных для ИИ-систем поддержки принятия решений. Real-time аналитика .

Хранилища данных с элементами ИИ. ИИ-модели данных. Актуальные области применения. Опыт реальных внедрений.

Передовые решения ИИ для задач распознавания речи, видео, текстов. Особенности применения в реальных задачах компаний.

Информационные технологии для создания интеллектуальных информационных систем: объектные хранилища, графовые СУБД, семантические модели данных и т.д.

Технологии машинного обучения для различных корпоративных задач. Жизненный цикл ML-моделей. ModelOps. AIOps.

ИИ-решения в контексте корпоративных информационных систем: вопросы интеграции, обмена данными.

Кадры для создания, внедрения и поддержки передовых ИИ-систем. Собственная или заказная разработка? Практический опыт.

Общедоступные и коммерческие репозитории ИИ-моделей и ИИ-инструментов.

Приглашаем поставщиков ИИ-решений и компании, заинтересованные во внедрении интеллектуальных систем, встретиться на площадке TAdviser "Artificial Intelligence Day 2023" для того, чтобы получить полное объективное представление о запросах российского Enterprise-сегмента и возможностях интеллектуализации ИТ, которые предоставляют отечественные поставщики ИИ-решений.