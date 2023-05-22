Project Management Forum 2023

III Всероссийский форум по проектному управлению пройдет в Москве 28 - 30 июня.

В эпоху перемен практика проектного управления сталкивается с новыми вызовами и проблемами. Растущая экономическая неопределенность, геополитические кризисы, ограничение доступа к передовым технологиям и цифровым инструментам меняют сферу управления проектами. Стресс, напряжение, выгорание и большое количество удаленных сотрудников заставляет руководителей все больше времени уделять работе с командой. Новые условия выдвигают повышенные требования к профессионалам сферы проектного управления.

28-30 июня более 100 профессионалов проектного управления соберутся на III Всероссийском форуме по проектному управлению PROJECT MANAGEMENT 2023 для обмена опытом и обсуждения текущей ситуации, а также выработки оптимальной стратегии дальнейшей работы.

Спикеры форума - представители крупного и среднего бизнеса из различных отраслей, независимые эксперты и профессионалы проектного управления – поделятся опытом и видением ситуации с участниками.

Формат деловой программы – ориентация на практику и применимость полученной информации в работе (80% программы - реальные кейсы).

28 ИЮНЯ – ДЕНЬ МАСТЕР-КЛАССОВ! Это день активной совместной работы по развитию ключевых навыков под руководством сертифицированных и опытных тренеров.