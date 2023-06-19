В июле 2023 года в Москве на площадке Центра международной торговли состоится VII Международная конференция по квантовым технологиям ICQT 2023. Конференция ICQT является одним из самых престижных научно-практических мероприятий в сфере квантовых технологий. Начиная с 2011 года, каждый нечетный год конференция собирает ученых из ведущих университетов и исследовательских центров мира, экспертов и представителей бизнеса, работающих над созданием и внедрением решений на основе квантовых технологий.

Конференция проводится в рамках мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Организаторами мероприятия выступают Российский квантовый центр (РКЦ), проектный офис по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» и Фонд Росконгресс. На площадке мероприятия большое внимание будет уделено квантовым технологиям и презентации последних достижений в сфере разработки и применения коммерческих продуктов.