E+ Grand Summer Forum

Дата проведения: 

06.07.2023

Место проведения: 

Платно

E+ Grand Summer Forum состоится 6 июля 2023 года в Московской области.

E+ Grand Summer Forum объединит две хорошо знакомых индустрии события — конференцию «Сегодня маркетинг завтра» и Promartech.

Сегодня брендинг, маркетинг и коммуникации снова открывают огромные возможности для взрывного роста бизнеса. Главная тема форума — пересборка маркетинга в условиях новой реальности.

Что вас ждёт?

  • Насыщенная деловая программа. Два параллельных стрима и лучшие специалисты в области маркетинга
  • Летняя open-air площадка для тимбилдинга. Идеально подходит для совместной поездки маркетинговой командой
  • Нетворкинг с десижн-мейкерами индустрии. Все самые полезные знакомства — у нас на площадке!
  • Лучшие кейсы про AI & ML в маркетинге. Чтобы оставаться на вершине последних тенденций и технологий
  • Самые эффективные проекты E+ Awards. Для повышения насмотренности и вдохновения на новые решения
  • Диалог с СЕО российских компаний. Какой запрос к маркетингу у бизнеса новой реальности?
 
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