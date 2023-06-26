E+ Grand Summer Forum состоится 6 июля 2023 года в Московской области.

E+ Grand Summer Forum объединит две хорошо знакомых индустрии события — конференцию «Сегодня маркетинг завтра» и Promartech.

Сегодня брендинг, маркетинг и коммуникации снова открывают огромные возможности для взрывного роста бизнеса. Главная тема форума — пересборка маркетинга в условиях новой реальности.

Что вас ждёт?