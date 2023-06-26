Дата проведения:
06.07.2023
Место проведения:
Платно
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E+ Grand Summer Forum состоится 6 июля 2023 года в Московской области.
E+ Grand Summer Forum объединит две хорошо знакомых индустрии события — конференцию «Сегодня маркетинг завтра» и Promartech.
Сегодня брендинг, маркетинг и коммуникации снова открывают огромные возможности для взрывного роста бизнеса. Главная тема форума — пересборка маркетинга в условиях новой реальности.
Что вас ждёт?
- Насыщенная деловая программа. Два параллельных стрима и лучшие специалисты в области маркетинга
- Летняя open-air площадка для тимбилдинга. Идеально подходит для совместной поездки маркетинговой командой
- Нетворкинг с десижн-мейкерами индустрии. Все самые полезные знакомства — у нас на площадке!
- Лучшие кейсы про AI & ML в маркетинге. Чтобы оставаться на вершине последних тенденций и технологий
- Самые эффективные проекты E+ Awards. Для повышения насмотренности и вдохновения на новые решения
- Диалог с СЕО российских компаний. Какой запрос к маркетингу у бизнеса новой реальности?
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